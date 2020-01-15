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В Приамурье директора Бурейского водохранилища заподозрили во взятке
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РИА Новости

В Приамурье директора Бурейского водохранилища заподозрили во взятке

09:11 15.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 янв - РИА Новости. Директора ФГБУ "Управление эксплуатации Бурейского водохранилища" задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает СУСК РФ по Амурской области.
"Следственными органами СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении директора Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление эксплуатации Бурейского водохранилища", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
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Как следует из материалов уголовного дела, в 2017 году подозреваемый получил от подрядчика 930 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ, а также за общее покровительство. Полученная сумма, по данным следствия, являлась частью предполагаемой общей суммы взятки в 2 миллиона рублей.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области.
"Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении подследственного меры пресечения", - добавляет СУСК по региону.
Расследование уголовного дела продолжается. Планируется установить дополнительные эпизоды коррупционных проявлений и других участников преступной деятельности.
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