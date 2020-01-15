В Приамурье директора Бурейского водохранилища заподозрили во взятке

"Следственными органами СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении директора Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление эксплуатации Бурейского водохранилища", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2017 году подозреваемый получил от подрядчика 930 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ, а также за общее покровительство. Полученная сумма, по данным следствия, являлась частью предполагаемой общей суммы взятки в 2 миллиона рублей.