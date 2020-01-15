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2020-01-15T10:42+0300
https://ria.ru/20200115/1563427568.html
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
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РИА Новости

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

09:00 15.01.2020 (обновлено: 10:42 15.01.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 15 янв — РИА Новости. Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.

"Заявление, просьба от "Белнефтехима" поступила в наш адрес, в адрес министерства. Представители данного ведомства планируют приехать в Казахстан для обсуждения поставки. Мы на сегодняшний день осуществляем поставки нефти по диверсифицированным направлениям и рассмотрим предложение белорусской стороны", — заявил он.

Министр добавил, что ведомство организует встречу с нефтяными компаниями Казахстана. Переговоры состоятся до 20 января.
"Если кто-либо <...> изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют, я думаю, что сделка возможна", — добавил он.
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
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Об альтернативах российской нефти

Сейчас Белоруссия покупает только российскую нефть. На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, в конце декабря он заявил, что Минск может получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской. Белоруссия рассматривает все возможные страны: Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан.
По информации источника РИА Новости, Москва и Минск не могут согласовать контракты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. Собеседник агентства отмечал, что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при объеме в 24 миллиона тонн.
Нефтеперерабатывающий завод в городе Новополоцке
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Популярные комментарии
Пусть Лукашенко сначала о транзите через Россию договорится. Балабол колхозный.
15 января, 10:19
Арсений Понфиленко
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Пан Лукашенко в результате останется у разбитого корыта, как и пан Зеленский, выпросивший у России транзит на 5 лет (на срок своего президентства) с минимальной прокачкой..И, этот картофельный пан реально начал раздражать Россию своими выкрутасами..
15 января, 10:19
ИПИгорь Перминов
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