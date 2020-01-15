В Брянской области ликвидировали пожар на мебельной фабрике

МОСКВА/БРЯНСК, 15 янв - РИА Новости. Пожар на мебельной фабрике в Дятьковском районе Пожар на мебельной фабрике в Дятьковском районе Брянской области ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

По информации ведомства, сообщение о пожаре в Дятьково поступило в 4.07 мск. Как ранее уточняли РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, возгорание здания мебельной фабрики происходило на площади 740 квадратных метров.

"На тушение были поданы пять ручных пожарных стволов, работали два звена газодымозащитной службы. В 6.36 пожар был локализован, в 8.06 ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, пожар произошел на фабрике "РТП - 1" в Дятьково.