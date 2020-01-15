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В Брянской области ликвидировали пожар на мебельной фабрике
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РИА Новости

В Брянской области ликвидировали пожар на мебельной фабрике

08:50 15.01.2020 (обновлено: 10:57 15.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
МОСКВА/БРЯНСК, 15 янв - РИА Новости. Пожар на мебельной фабрике в Дятьковском районе Брянской области ликвидирован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По информации ведомства, сообщение о пожаре в Дятьково поступило в 4.07 мск. Как ранее уточняли РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, возгорание здания мебельной фабрики происходило на площади 740 квадратных метров.
"На тушение были поданы пять ручных пожарных стволов, работали два звена газодымозащитной службы. В 6.36 пожар был локализован, в 8.06 ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.
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Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, пожар произошел на фабрике "РТП - 1" в Дятьково.
Дятьковское РТП-1 – фабрика, работающая в регионе с середины прошлого века, производит полимер-песчаную продукцию, мебель, МДФ-фасады, дверные накладки. В настоящее время она является головным предприятием по металлообработке в Дятьковском районе, следует из информации на сайте предприятия
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МЧС РФБрянская областьПроисшествия
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