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В Душанбе один человек погиб при взрыве ручной гранаты
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РИА Новости

В Душанбе один человек погиб при взрыве ручной гранаты

08:40 15.01.2020
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВид на Душанбе, Таджикистан
Вид на Душанбе, Таджикистан
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 15 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Житель Душанбе Иван Мезенцев погиб в столице Таджикистана при взрыве ручной гранаты, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре МВД.
"Было установлено, что ручную гранату РГД-5 33-летний Мезенцев держал у себя в квартире. По неизвестной причине он взял с собой гранату, находясь в нетрезвом состоянии", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, граната взорвалась прямо в руках мужчины, когда он находился у подъезда своего дома. "Мезенцев был доставлен в больницу, однако из-за полученных ранений, несовместимых с жизнью, вскоре скончался", - добавил он.
Ведутся оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства случившегося.
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