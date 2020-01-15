В Душанбе один человек погиб при взрыве ручной гранаты

"Было установлено, что ручную гранату РГД-5 33-летний Мезенцев держал у себя в квартире. По неизвестной причине он взял с собой гранату, находясь в нетрезвом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, граната взорвалась прямо в руках мужчины, когда он находился у подъезда своего дома. "Мезенцев был доставлен в больницу, однако из-за полученных ранений, несовместимых с жизнью, вскоре скончался", - добавил он.