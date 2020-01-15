Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T08:36+0300
https://ria.ru/20200115/1563426966.html
В Уфе эвакуированных после хлопка газа жильцов разместили в гимназии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_1426ce7382dc8c58fe6a30f94ca8cc3a.jpg
РИА Новости

В Уфе эвакуированных после хлопка газа жильцов разместили в гимназии

08:36 15.01.2020
215
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
УФА, 15 янв - РИА Новости. Жильцов дома в Уфе, эвакуированных в результате хлопка газа, разместили в гимназии, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии.
Ранее ГУ МЧС по Башкирии сообщало, что в 4.55 (мск) обрушился потолок двухэтажного дома в Уфе по улице Пекинская дом, 16 из-за хлопка бытового газа. В больницы были доставлены три человека, один из которых - ребёнок.
"Эвакуированы 35 человек, из них 5 детей. Эвакуированные размещены в Татарскую гимназию № 65 на улице Кольцевая, 143", - сообщили агентству в ГУ МЧС по Башкирии.
Как рассказали в управлении гражданской защиты города, "при проведении разведки на втором этаже была обнаружена женщина – ее накрыло стеной". "Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента подняли стену, совместно с пожарными зафиксировали ее и эвакуировали пострадавшую 1982 года рождения. Также в больницы с различными травмами были направлены мужчина 1988 года рождения и 15-летний ребенок", - сообщает управление гражданской защиты Уфы.
Проверка газового оборудования в жилых домах
24 января 2019, 10:56Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Правила безопасности: что нужно знать о проверке газового оборудования
По данным ведомства, при хлопке газа в доме обрушились потолочные и межкомнатные перекрытия помещений.
"В настоящее время сотрудники газовой службы осматривают газовое оборудование. Жильцам поврежденных квартир предложено заселиться в Центр размещения пострадавших", - поясняет управление.
000000
Обсудить 1
УфаПроисшествия
Рекомендуем
Железнодорожные поезда на запасных путях вблизи вокзала Новосибирск-главный
Экс-начальник станции Новосибирск-главный заплатит штраф за взятки
Жилой дом в Уфе, где произошел хлопок газа. 15 января 2020
Хлопок газа в жилом доме в Уфе повредил четыре квартиры
Квартира жилого дома в Уфе, где произошел хлопок газа. 15 января 2020
Оборудование в доме в Уфе, где произошел хлопок, было исправным
Иранский сухогруз в Махачкалинском порту Дагестана, где произошло задымление
В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе
Автомобиль Следственного комитета РФ
Во Владивостоке школьница умерла от септической пневмонии
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Тюмени увеличилось до семи
Экстренные службы на месте задымления иранского сухогруза в Махачкалинском порту Дагестана
В Махачкале ликвидировали возгорание на иранском сухогрузе
Полицейский
На Сахалине закрыли стоматологию с медиком-самозванцем из Китая
Автомобили скорой помощи
В Уфе три человека пострадали при хлопке газа в жилом доме
Сотрудник МЧС РФ
В Уфе среди пострадавших при хлопке газа есть ребенок
Москва
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Тюмени маршрутка врезалась в столб
Военнослужащий в Мексике
В Мексике четыре солдата погибли в упавшем из-за атаки в реку джипе
Сотрудник пожарной службы
В Брянской области ликвидировали пожар на мебельной фабрике
Посетители на открытии катка на ВДНХ в Москве
В Москве более 33 миллионов человек посетили ВДНХ в 2019 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
03:40США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*, сообщает СМИ
03:26Кудрин предложил строго определить основания для отставки премьера
03:06Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Лента новостейМолния