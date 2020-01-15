В Уфе эвакуированных после хлопка газа жильцов разместили в гимназии

УФА, 15 янв - РИА Новости. Жильцов дома в Жильцов дома в Уфе , эвакуированных в результате хлопка газа, разместили в гимназии, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии.

Ранее ГУ МЧС по Башкирии сообщало, что в 4.55 (мск) обрушился потолок двухэтажного дома в Уфе по улице Пекинская дом, 16 из-за хлопка бытового газа. В больницы были доставлены три человека, один из которых - ребёнок.

"Эвакуированы 35 человек, из них 5 детей. Эвакуированные размещены в Татарскую гимназию № 65 на улице Кольцевая, 143", - сообщили агентству в ГУ МЧС по Башкирии.

Как рассказали в управлении гражданской защиты города, "при проведении разведки на втором этаже была обнаружена женщина – ее накрыло стеной". "Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента подняли стену, совместно с пожарными зафиксировали ее и эвакуировали пострадавшую 1982 года рождения. Также в больницы с различными травмами были направлены мужчина 1988 года рождения и 15-летний ребенок", - сообщает управление гражданской защиты Уфы.

По данным ведомства, при хлопке газа в доме обрушились потолочные и межкомнатные перекрытия помещений.