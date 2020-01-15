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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Тюмени увеличилось до семи
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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Тюмени увеличилось до семи

08:33 15.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Семь человек доставлены в больницу после ДТП в Тюмени, в результате которого маршрутное такси въехало в столб, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.
Около 9.00 (7.00 мск) в Тюмени на улице Профсоюзной маршрутное такси въехало в столб после того, как на дороге ему оказал помеху легковой автомобиль. ГИБДД сообщали о четырех пострадавших.
Автомобили полиции
26 декабря 2019, 20:51
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
"Семь человек доставлены в приемное отделение областной клинической больницы №2, сейчас проходят обследование", – сказала собеседница агентства.
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