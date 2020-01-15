Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Тюмени увеличилось до семи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Семь человек доставлены в больницу после ДТП в Тюмени, в результате которого маршрутное такси въехало в столб, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.
Около 9.00 (7.00 мск) в Тюмени на улице Профсоюзной маршрутное такси въехало в столб после того, как на дороге ему оказал помеху легковой автомобиль. ГИБДД сообщали о четырех пострадавших.
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"Семь человек доставлены в приемное отделение областной клинической больницы №2, сейчас проходят обследование", – сказала собеседница агентства.