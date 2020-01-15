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В Тюмени маршрутка врезалась в столб
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РИА Новости

В Тюмени маршрутка врезалась в столб

08:15 15.01.2020 (обновлено: 08:16 15.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Маршрутное такси въехало в столб в Тюмени, четыре человека получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло около 9.00 (7.00 мск) на улице Профсоюзной.
"Предварительно, маршрутное такси двигалось по своей полосе, и помеху ему оказал автомобиль Ford Focus. В результате "Газель" въехала в столб. В маршрутном такси находились 8-9 пассажиров. Сейчас нам известно о четырех пострадавших", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что среди пострадавших женщина 1982 года рождения и мужчина 1981 года рождения, тяжесть их травм устанавливается.
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