В Тюмени маршрутка врезалась в столб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Маршрутное такси въехало в столб в Тюмени, четыре человека получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло около 9.00 (7.00 мск) на улице Профсоюзной.
"Предварительно, маршрутное такси двигалось по своей полосе, и помеху ему оказал автомобиль Ford Focus. В результате "Газель" въехала в столб. В маршрутном такси находились 8-9 пассажиров. Сейчас нам известно о четырех пострадавших", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что среди пострадавших женщина 1982 года рождения и мужчина 1981 года рождения, тяжесть их травм устанавливается.
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