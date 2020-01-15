В Тюмени маршрутка врезалась в столб

"Предварительно, маршрутное такси двигалось по своей полосе, и помеху ему оказал автомобиль Ford Focus. В результате "Газель" въехала в столб. В маршрутном такси находились 8-9 пассажиров. Сейчас нам известно о четырех пострадавших", – сказала собеседница агентства.