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2020-01-15T08:31+0300
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Во Владивостоке школьница умерла от септической пневмонии
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РИА Новости

Во Владивостоке школьница умерла от септической пневмонии

08:31 15.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв - РИА Новости. Девятилетняя девочка во Владивостоке, по предварительным данным, скончалась от двусторонней септической пневмонии, сообщается на сайте СУСК по Приморскому краю.
По данным следствия, 13 января 2020 года в одной из больниц Владивостока скончалась 9-летняя девочка. По факту смерти следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка.
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"По предварительным данным, девочка длительное время болела и получала лечение, причиной смерти явилось текущее заболевание "двусторонняя септическая пневмония", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются очевидцы, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что Минздрав Приморья также проводит проверку после смерти ребенка.
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ВладивостокПриморский крайПроисшествия
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