Во Владивостоке школьница умерла от септической пневмонии

ВЛАДИВОСТОК, 15 янв - РИА Новости. Девятилетняя девочка во Девятилетняя девочка во Владивостоке , по предварительным данным, скончалась от двусторонней септической пневмонии, сообщается на сайте СУСК по Приморскому краю.

По данным следствия, 13 января 2020 года в одной из больниц Владивостока скончалась 9-летняя девочка. По факту смерти следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка.

"По предварительным данным, девочка длительное время болела и получала лечение, причиной смерти явилось текущее заболевание "двусторонняя септическая пневмония", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются очевидцы, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.