Во Владивостоке школьница умерла от септической пневмонии

ВЛАДИВОСТОК, 15 янв - РИА Новости. Девятилетняя девочка во Владивостоке, по предварительным данным, скончалась от двусторонней септической пневмонии, сообщается на сайте СУСК по Приморскому краю.
По данным следствия, 13 января 2020 года в одной из больниц Владивостока скончалась 9-летняя девочка. По факту смерти следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка.
31 декабря 2019, 14:27ТуризмРоссиян предупредили о неизвестном вирусе пневмонии в Китае
"По предварительным данным, девочка длительное время болела и получала лечение, причиной смерти явилось текущее заболевание "двусторонняя септическая пневмония", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются очевидцы, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что Минздрав Приморья также проводит проверку после смерти ребенка.