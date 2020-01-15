В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing

Несколько дней спустя иранские власти признали, что лайнер по ошибке был сбит силами ПВО. Виной всему стал человеческий фактор: самолет пролетал в непосредственной близости от важного военного объекта, и его приняли за вражескую крылатую ракету. При этом система ПВО была приведена в полную боевую готовность, так как в Иране ожидали атаки со стороны США в ответ на удар по американским базам в Ираке.