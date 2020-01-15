В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бойцы Корпуса стражей исламской революции задержали автора видеозаписи, на которой якобы запечатлен ракетный удар по самолету "Международных авиалиний Украины", сообщило иранское агентство Fars.
Как отмечается в сообщении, задержанного планируется допросить для уточнения обстоятельств крушения лайнера. Результаты расследования КСИР обещает представить общественности.
Имя задержанного не называется.
Самолет Boeing 737-800, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение рано утром 8 января, вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. На борту было 176 человек — 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Все они погибли.
Несколько дней спустя иранские власти признали, что лайнер по ошибке был сбит силами ПВО. Виной всему стал человеческий фактор: самолет пролетал в непосредственной близости от важного военного объекта, и его приняли за вражескую крылатую ракету. При этом система ПВО была приведена в полную боевую готовность, так как в Иране ожидали атаки со стороны США в ответ на удар по американским базам в Ираке.
Президент Ирана назвал случившееся непростительной ошибкой, выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что виновные будут наказаны.