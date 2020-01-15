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2020-01-15T10:58+0300
https://ria.ru/20200115/1563426019.html
В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
https://cdn22.img.ria.ru/images/156328/82/1563288268_0:519:960:1059_1036x0_80_0_0_9c1f37bc96d737187f35fc37c2116d26.jpg
РИА Новости

В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing

07:40 15.01.2020 (обновлено: 10:58 15.01.2020)
161734
© Фото : страница Офиса Президента Украины в FacebookФрагменты сбитого в Иране украинского самолета
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
© Фото : страница Офиса Президента Украины в Facebook
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бойцы Корпуса стражей исламской революции задержали автора видеозаписи, на которой якобы запечатлен ракетный удар по самолету "Международных авиалиний Украины", сообщило иранское агентство Fars.
Как отмечается в сообщении, задержанного планируется допросить для уточнения обстоятельств крушения лайнера. Результаты расследования КСИР обещает представить общественности.
Имя задержанного не называется.
Самолет Boeing 737-800, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение рано утром 8 января, вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. На борту было 176 человек — 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Все они погибли.
Несколько дней спустя иранские власти признали, что лайнер по ошибке был сбит силами ПВО. Виной всему стал человеческий фактор: самолет пролетал в непосредственной близости от важного военного объекта, и его приняли за вражескую крылатую ракету. При этом система ПВО была приведена в полную боевую готовность, так как в Иране ожидали атаки со стороны США в ответ на удар по американским базам в Ираке.
Президент Ирана назвал случившееся непростительной ошибкой, выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что виновные будут наказаны.
Видео возможного попадания двух ракет в Boeing
Вчера, 07:24
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
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Обсудить 21
Крушение украинского самолета в ИранеКорпус стражей исламской революцииИранВ мире
Популярные комментарии
Парниша ночью совершенно случайно оказался в нужном месте с включенной камерой на телефоне ещё с момента пуска ракеты (просто снимал прекрасные виды иранского звёздного неба) и камера на телефоне совершенно случайно позволила снять достаточно разборчиво от и до. Просто цепь совпадений, ничего личного.
15 января, 08:52
SSeama
1192900214
Попал парнишка... Басмачи запытают. (
15 января, 09:03
ШКШура Конев
24733456
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