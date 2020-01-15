Ростовские ученые установили новую дату изобретения конского седла

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Ученые Южного научного центра Ученые Южного научного центра РАН установили, что жесткое конское седло, благодаря которому впоследствии степные всадники смогли достичь военного преимущества, было изобретено не в III веке нашей эры, а на тысячу лет раньше, сообщил РИА Новости завотделом археологии ЮНЦ РАН доктор исторических наук Сергей Лукьяшко.

По его словам, одомашнивание лошади, которое произошло на рубеже 4-3 тысячелетий до нашей эры, привело к началу крупных миграций. Так, предками индоевропейцев были освоены большие пространства Евразии. "С момента приучения лошади люди начали задумываться об удобствах использования спины лошади для всадников и защиты животного от травм – в результате начали появляться подстилки, потом мягкое седло, а уже затем жесткое, которое и сегодня используется коневодами", — рассказал ученый.

Он отметил, что именно благодаря созданию жесткого седла люди смогли перемещаться на лошадях на значительные расстояния. "При этом считалось, что жесткое седло появилось не ранее III века нашей эры и было изобретено гуннами. Собранные же мною материалы свидетельствуют о том, что конструкция жесткого седла (ленчик и полки) появилась еще в скифскую эпоху во второй половине IV века до нашей эры", — сказал Лукьяшко.

Ученый отметил, что этот вывод он сделал на основе анализа данных из раскопок, проведенных, в частности, в Керчи и на территории Украины в Александропольском кургане. Там были обнаружены верховые кони с полуистлевшими остатками седла с деревянной основой. "Я сопоставил факты с развитием этого предмета амуниции и установил, что жесткое седло появилось гораздо раньше, чем считалось ранее", — сказал он.

Собеседник агентства добавил, с созданием жесткого седла конница приобрела новое значение - оказалось возможным на протяжении долгого времени передвигаться на спине лошади, использовать новые виды вооружения, новую тактику конского боя. Появляется катафракта, от которой остается один шаг до появления рыцарского доспеха и рыцарства как средневековой культуры.