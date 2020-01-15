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РИА Наука
2020-01-15T07:20+0300
https://ria.ru/20200115/1563425526.html
Ростовские ученые установили новую дату изобретения конского седла
https://cdn23.img.ria.ru/images/155897/69/1558976987_0:438:2083:1610_1036x0_80_0_0_606b02ac17b0647e54bc6632d5ea6ab8.jpg
РИА Новости

Ростовские ученые установили новую дату изобретения конского седла

06:50 15.01.2020 (обновлено: 07:20 15.01.2020)
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© РИА Новости / А. ШторхЗаслуженный мастер спорта, двукратный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира Иван Кизимов на жеребце Ихоре.
Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира Иван Кизимов на жеребце Ихоре.
© РИА Новости / А. Шторх
Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира Иван Кизимов на жеребце Ихоре.. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Ученые Южного научного центра РАН установили, что жесткое конское седло, благодаря которому впоследствии степные всадники смогли достичь военного преимущества, было изобретено не в III веке нашей эры, а на тысячу лет раньше, сообщил РИА Новости завотделом археологии ЮНЦ РАН доктор исторических наук Сергей Лукьяшко.
По его словам, одомашнивание лошади, которое произошло на рубеже 4-3 тысячелетий до нашей эры, привело к началу крупных миграций. Так, предками индоевропейцев были освоены большие пространства Евразии. "С момента приучения лошади люди начали задумываться об удобствах использования спины лошади для всадников и защиты животного от травм – в результате начали появляться подстилки, потом мягкое седло, а уже затем жесткое, которое и сегодня используется коневодами", — рассказал ученый.
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Он отметил, что именно благодаря созданию жесткого седла люди смогли перемещаться на лошадях на значительные расстояния. "При этом считалось, что жесткое седло появилось не ранее III века нашей эры и было изобретено гуннами. Собранные же мною материалы свидетельствуют о том, что конструкция жесткого седла (ленчик и полки) появилась еще в скифскую эпоху во второй половине IV века до нашей эры", — сказал Лукьяшко.
Ученый отметил, что этот вывод он сделал на основе анализа данных из раскопок, проведенных, в частности, в Керчи и на территории Украины в Александропольском кургане. Там были обнаружены верховые кони с полуистлевшими остатками седла с деревянной основой. "Я сопоставил факты с развитием этого предмета амуниции и установил, что жесткое седло появилось гораздо раньше, чем считалось ранее", — сказал он.
Собеседник агентства добавил, с созданием жесткого седла конница приобрела новое значение - оказалось возможным на протяжении долгого времени передвигаться на спине лошади, использовать новые виды вооружения, новую тактику конского боя. Появляется катафракта, от которой остается один шаг до появления рыцарского доспеха и рыцарства как средневековой культуры.
"Так, кажется неявное и неброское достижение в развитии материальной культуры приводит к глобальным по характеру последствиям и даже формирует цивилизацию. Конечно, это явление лишь один из предвестников будущих изменений, но именно из таких открытий формируется представление о культурном развитии", — отметил ученый.
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