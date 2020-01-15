Соловьев ответил литовскому политику на слова о дне взятия Москвы

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев предложил вспомнить, чем заканчиваются все военные походы на российскую столицу. Так он прокомментировал призыв депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать дату взятия польско-литовскими войсками Москвы в 1610 году.
"Похоже, что некоторые политики в Литве действительно хотят сейчас заняться именно этим. Это то, что они называют проявлением высокого уровня цивилизации? Хотя Анушаускас веселит своих избирателей, но хотелось бы ему напомнить, чем заканчиваются в истории все походы на Москву и взятия Москвы", — сказал Соловьев в разговоре с газетой "Взгляд".
Журналист также выразил удивление из-за того, "насколько бредовые мысли приходят в голову некоторым гражданам".
"Это печальное зрелище, очень печальное, учитывая наши добрые чувства к этому замечательному народу", — подчеркнул телеведущий.
Предложение Анушаускаса связано со словами директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, которая удивилась тому, что Варшава отказалась отмечать 75-летие освобождения от нацистских захватчиков.