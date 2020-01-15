Соловьев ответил литовскому политику на слова о дне взятия Москвы

"Похоже, что некоторые политики в Литве действительно хотят сейчас заняться именно этим. Это то, что они называют проявлением высокого уровня цивилизации? Хотя Анушаускас веселит своих избирателей, но хотелось бы ему напомнить, чем заканчиваются в истории все походы на Москву и взятия Москвы", — сказал Соловьев в разговоре с газетой " Взгляд ".

Журналист также выразил удивление из-за того, "насколько бредовые мысли приходят в голову некоторым гражданам".

"Это печальное зрелище, очень печальное, учитывая наши добрые чувства к этому замечательному народу", — подчеркнул телеведущий.