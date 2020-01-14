В Литве предложили отмечать день взятия Москвы

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Депутат Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.

"Этот год станет хорошей возможностью для Литвы и Польши отметить вступление республиканских войск в Москву 410 лет назад. Первого октября 1610 года московские ворота были открыты для польских и литовских войск. И 11 октября республиканские войска вошли в Кремль, заняли все стратегические объекты, военные склады и запретили москвичам носить оружие", — написал он в фейсбуке

По его словам, такой праздник мог бы длиться до десяти дней и быть "хорошим оправданием салютам".

"В то же время мы бы выражали свое разочарование тем, что Россия не хочет вместе отмечать эту важную дату, когда она наконец была освобождена от ига неграмотного дворянства", — добавил Анушаускас.

Таким образом он отреагировал на слова представителя российского МИД Марии Захаровой, которая удивилась тому, что Варшава отказалась отмечать 75-летие освобождения от нацистских захватчиков.

Польско-литовская армия заняла Москву во время русско-польской войны Смутного времени. Гарнизон под командованием Станислава Жолкевского стоял в Кремле два года, пока осенью 1612-го его не выбило оттуда Второе народное ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.