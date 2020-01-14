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2020-01-14T12:51+0300
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В Литве предложили отмечать день взятия Москвы
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РИА Новости

В Литве предложили отмечать день взятия Москвы

11:54 14.01.2020 (обновлено: 12:51 14.01.2020)
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© РИА Новости / Устинов / Перейти в фотобанкПамятник Минину и Пожарскому
Памятник Минину и Пожарскому
© РИА Новости / Устинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
"Этот год станет хорошей возможностью для Литвы и Польши отметить вступление республиканских войск в Москву 410 лет назад. Первого октября 1610 года московские ворота были открыты для польских и литовских войск. И 11 октября республиканские войска вошли в Кремль, заняли все стратегические объекты, военные склады и запретили москвичам носить оружие", — написал он в фейсбуке.
Вид на башни Московского Кремля с Большого Москворецкого моста
12 января, 10:01
Экс-депутат Рады предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы"
По его словам, такой праздник мог бы длиться до десяти дней и быть "хорошим оправданием салютам".

"В то же время мы бы выражали свое разочарование тем, что Россия не хочет вместе отмечать эту важную дату, когда она наконец была освобождена от ига неграмотного дворянства", — добавил Анушаускас.

Таким образом он отреагировал на слова представителя российского МИД Марии Захаровой, которая удивилась тому, что Варшава отказалась отмечать 75-летие освобождения от нацистских захватчиков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 20:12
Захарову удивил отказ Варшавы отмечать годовщину освобождения города
Польско-литовская армия заняла Москву во время русско-польской войны Смутного времени. Гарнизон под командованием Станислава Жолкевского стоял в Кремле два года, пока осенью 1612-го его не выбило оттуда Второе народное ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
На днях бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы". Таким образом он решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боев в Москве случился самый крупный в XVI веке пожар.
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Популярные комментарии
WOW!!! Литовцы наконецто официально призают свое участие в оккупации Росси?! А как насчет покаяться, просить прощения, выплатить компенсацию?..
14 января, 12:01
CCorddamon
152260011
свободная страна, имеет право. могли бы вообще войну объявить или досрочно перейти на летнее время
14 января, 11:59
Valery Petrov
14610007
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