В крупнейший на севере Сирии город Дейр-эз-Зор возвращаются жители

В настоящее время в Дейр-эз-Зоре живет около 200 тысяч человек. Те, кто вернулся, начинают восстанавливать город и его инфраструктуру. "Все тяжело поначалу. Но наша любовь к городу и к нашему народу заставляет нас делать что-то для него, чтоб начали жить. Если мы постоянно будем бояться, тогда жить мы не будем", - рассказал один из местных жителей, директор хлебопекарни Муамар Руэйдиф.