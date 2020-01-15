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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-15T05:38+0300
https://ria.ru/20200115/1563424994.html
В крупнейший на севере Сирии город Дейр-эз-Зор возвращаются жители
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РИА Новости

В крупнейший на севере Сирии город Дейр-эз-Зор возвращаются жители

05:38 15.01.2020
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© Фото : SANAРазрушенные здания в Дейр-эз-Зоре
Разрушенные здания в Дейр-эз-Зоре
© Фото : SANA
Разрушенные здания в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 15 янв - РИА Новости. Жители массово возвращаются в крупнейший на севере Сирии город Дейр-эз-Зор, который в течение трех с лишним лет находился в осаде боевиков.
Как рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон, в настоящее время фиксируется массовый всплеск возвращения мирных жителей в город. Во многом это происходит благодаря понтонному мосту через реку Евфрат, который прошлой осенью построили сирийские специалисты при помощи российских военных. Сооружение было воздвигнуто взамен уничтоженного боевиками столетнего моста.
Около 85% построек Дейр-эз-Зора было разрушено авиаударами возглавляемой США международной коалиции. По информации российских военнослужащих, местные власти готовы самостоятельно восстанавливать город, однако для этого не хватает людей.
В настоящее время в Дейр-эз-Зоре живет около 200 тысяч человек. Те, кто вернулся, начинают восстанавливать город и его инфраструктуру. "Все тяжело поначалу. Но наша любовь к городу и к нашему народу заставляет нас делать что-то для него, чтоб начали жить. Если мы постоянно будем бояться, тогда жить мы не будем", - рассказал один из местных жителей, директор хлебопекарни Муамар Руэйдиф.
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