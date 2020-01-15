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В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
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РИА Новости

В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком

04:41 15.01.2020 (обновлено: 05:58 15.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета. Архивное фото
ТОКИО, 15 янв – РИА Новости. Министр окружающей среды Японии Коидзуми Синдзиро - сын бывшего премьер-министра Японии Коидзуми Дзюнъитиро, намерен взять отпуск по уходу за ребенком ради своего первенца, рождение которого ожидается в январе.
"Я бы хотел, чтобы в министерстве окружающей среды сотрудники могли, не смущаясь, брать отпуска по уходу за ребенком", - приводит его слова агентство Киодо.
Министр Коидзуми возьмет в общей сложности двухнедельный отпуск в течение трех месяцев после рождения ребенка. Как ожидается, в основном отпуск будет формироваться за счет более короткого рабочего дня и удаленной работы, чтобы о не нанес ущерба деятельности Коидзуми на посту министра и в качестве депутата парламента.
Он будет также более активно использовать формат видеосовещаний и общения с сотрудниками по электронной почте. Коиздуми раздумывал о возможности отпуска с того момента, когда стало известно о беременности его жены – известной японской модели и телеведущей Такигава Кристель, что вызывало критику со стороны наиболее консервативной части политиков Либерально-демократической партии. Окончательное решение взять отпуск было вызвано желанием изменить саму атмосферу в японском обществе в отношении отпусков по уходу за ребенком.
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Отпуска по уходу за ребенком законодательно разрешены в Японии для обоих родителей, но пользуется своим правом лишь ничтожно малый процент мужчин. Главной причиной считается психологическая – им неловко перекладывать часть своей работы на плечи сослуживцев. В то же время более широкое внедрение отпусков по уходу за ребенком по мнению специалистов могло бы решить две главных задачи, которую ставит перед своим правительством премьер-министр Абэ: повышение рождаемости и более активное вовлечение женщин к работе.
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