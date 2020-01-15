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Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
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РИА Новости

Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев

04:31 15.01.2020
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© Depositphotos / kotinЛекция в университете
Лекция в университете
© Depositphotos / kotin
Лекция в университете. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования хочет расширить спектр затрат, покрываемых по квоте на образование иностранных студентов в России, а также пересмотреть механизм установления квоты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Сейчас квота на обучение иностранцев ежегодно устанавливается правительством РФ без учета продолжительности различных образовательных программ.
"При этом квота считается использованной полностью даже при освоении иностранным гражданином непродолжительной программы повышения квалификации. Тогда как другие иностранные граждане по такой же самой квоте обучаются, например, по длительной программе бакалавриата", - говорится в сообщении.
Поясняется, что минимальный срок программ повышения квалификации - 16 часов, в то время как обучение на очном отделении по программе бакалавриата - четыре года, а специалитета - пять.
"В связи с этим законопроектом предлагается пересмотреть механизм установления квоты с целью обеспечения максимальной эффективности ее использования", - добавляют в министерстве.
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Также отмечается, что иностранцы, приезжающие в РФ учиться за счет квоты, вынуждены нести расходы, связанные с проездом, размещением, питанием, медстрахованием, "из-за чего некоторые иностранные граждане в виду своего материального положения вынуждены отказываться от обучения в Российской Федерации".
"В этой связи, законопроектом предполагается расширить направления финансовых затрат, покрываемых за счет бюджетных ассигнований по квоте", - уточняют в министерстве.
Согласно плану законопроектной деятельности правительства РФ на 2020 год, законопроект должен быть представлен кабмину в октябре, а внесен в Госдуму в январе 2021 года.
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