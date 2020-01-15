Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T03:56+0300
https://ria.ru/20200115/1563424482.html
Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
https://cdn23.img.ria.ru/images/155697/12/1556971268_0:203:2048:1355_1036x0_80_0_0_ae5a8967dd7b6a7b30ba0caf29c1f2a3.jpg
РИА Новости

Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ

03:56 15.01.2020
751
© AP Photo / Invision/Joel C RyanМеган Маркл
Меган Маркл
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Меган Маркл. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Отец Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, готов дать показания против своей дочери при рассмотрении в суде дела о публикации ее личного письма британским таблоидом Mail on Sunday, сообщает газета Daily Telegraph.
Издание пишет, что попавшие в его распоряжение документы свидетельствуют о том, что защита Mail on Sunday будет строиться на показаниях Томаса Маркла. Отмечается, что документы, поданные в Высокий суд Лондона, раскрывают ухудшающиеся отношения Меган Маркл с отцом в период, когда состоялась ее свадьба с принцем Гарри.
Принц Гарри с женой Меган Маркл на параде Trooping of the Colour по случаю официального дня рождения королевы Елизаветы II. 9 июня 2018
13 января, 16:08
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили Виндзорам "большим интервью"
Принц Гарри и его супруга в октябре прошлого года объявили, что подают в суд на таблоид Mail on Sunday из-за публикации письма Меган к отцу. Тогда в очень эмоциональном и длинном заявлении принц обвинил некоторые британские таблоиды в том, что они травят его жену, публикуя лживые сведения о ней. По мнению Гарри, публикация личного письма герцогини Mail on Sunday стала способом манипулировать читательским мнением. Принц заявил, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
После этого британский таблоид заявил, что не намерен идти на попятный и будет отстаивать в суде законность публикации личного письма Меган Маркл.
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
03:30
Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
540011
Обсудить 2
Меган МарклПринц ГарриВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Меган, герцогиня Сассекская
Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Иосиф Кобзон
Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
Президент США Дональд Трамп
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников
Беременная женщина в салоне самолета
Туристку заставили сделать тест на беременность перед рейсом на Сайпан
Вид на Главное здание МГУ на Воробьевых горах
В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал о дедолларизации российской экономики
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич назвал критиков Горбачева "мразями"
Певица Валерия
Валерия ответила на требование навсегда уехать из России
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
"Роскосмос" вновь отказался запускать спутник на ракете "Ангара"
Прохожие на улице зимой
Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье умер младенец, рожденный суррогатной матерью
Истребитель F-15 ВВС Израиля
В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Глава МИД Южной Кореи обсудила с Помпео КНДР и Ближний Восток
05:31Названы самые фотографируемые улицы российских городов
05:25Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
Лента новостейМолния