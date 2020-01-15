Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ

Издание пишет, что попавшие в его распоряжение документы свидетельствуют о том, что защита Mail on Sunday будет строиться на показаниях Томаса Маркла. Отмечается, что документы, поданные в Высокий суд Лондона, раскрывают ухудшающиеся отношения Меган Маркл с отцом в период, когда состоялась ее свадьба с принцем Гарри.

Принц Гарри и его супруга в октябре прошлого года объявили, что подают в суд на таблоид Mail on Sunday из-за публикации письма Меган к отцу. Тогда в очень эмоциональном и длинном заявлении принц обвинил некоторые британские таблоиды в том, что они травят его жену, публикуя лживые сведения о ней. По мнению Гарри, публикация личного письма герцогини Mail on Sunday стала способом манипулировать читательским мнением. Принц заявил, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.