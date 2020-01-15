Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала участвовать в переговорах с королевой Елизаветой II, пишет Evening Standart со ссылкой на источник.
В понедельник в Сандрингемском дворце королева собрала представителей семьи Виндзоров, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и его супруги.
Отмечается, что герцогиня Сассекская находилась в Канаде, когда проходили переговоры, и изначально предполагалось, что Маркл присоединится к обсуждению по телефону.
"В итоге чета Сассекских решила, что не было необходимости участия герцогини", — сообщил собеседник газеты.
13 января, 08:00Принц Гарри и Меган Маркл пытаются усидеть на двух стульях
Ранее принц Гарри и его жена объявили, что хотят начать зарабатывать самостоятельно и отказаться от финансовых привилегий. Кроме того, они решили больше времени проводить в Северной Америке. Изначально родственники не согласились с таким решением.