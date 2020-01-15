Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ

Отмечается, что герцогиня Сассекская находилась в Канаде, когда проходили переговоры, и изначально предполагалось, что Маркл присоединится к обсуждению по телефону.

"В итоге чета Сассекских решила, что не было необходимости участия герцогини", — сообщил собеседник газеты.

Ранее принц Гарри и его жена объявили, что хотят начать зарабатывать самостоятельно и отказаться от финансовых привилегий. Кроме того, они решили больше времени проводить в Северной Америке. Изначально родственники не согласились с таким решением.