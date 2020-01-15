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Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
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РИА Новости

Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ

03:30 15.01.2020
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© AP Photo / Invision/Joel C RyanМеган, герцогиня Сассекская
Меган, герцогиня Сассекская
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Меган, герцогиня Сассекская. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала участвовать в переговорах с королевой Елизаветой II, пишет Evening Standart со ссылкой на источник.
В понедельник в Сандрингемском дворце королева собрала представителей семьи Виндзоров, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и его супруги.
Отмечается, что герцогиня Сассекская находилась в Канаде, когда проходили переговоры, и изначально предполагалось, что Маркл присоединится к обсуждению по телефону.
"В итоге чета Сассекских решила, что не было необходимости участия герцогини", — сообщил собеседник газеты.
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Меган МарклПринц ГарриЕлизавета IIВеликобританияКанадаВ мире
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