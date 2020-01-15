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Канада поддерживает запуск механизма по разрешению споров по СВПД
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РИА Новости

Канада поддерживает запуск механизма по разрешению споров по СВПД

02:50 15.01.2020
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© AFP 2019 / Lars HagbergОттава, Канада
Оттава, Канада
© AFP 2019 / Lars Hagberg
Оттава, Канада. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Канада поддерживает решение Франции, Германии и Великобритании по запуску механизма разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.
"Канада решительно поддерживает дипломатические усилия Франции, Германии и Соединенного Королевства по оказанию давления на Иран с целью добиться выполнения им обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, в том числе путем активации механизма разрешения споров", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Шампаня.
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф
01:03
МИД Ирана раскритиковал новый механизм разрешения споров в рамках СВПД
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД КанадыВеликобританияФранцияГерманияКанадаИранВ мире
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