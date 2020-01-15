Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Ранее парламентарий заявил, что необычное потепление этой зимой вызвано намеренно: по его мнению, американцы применяют "климатическое оружие", маскируя его под исследования.
Синоптик подверг сомнению заявление законодателя и обратил внимание на климатические бедствия, которые произошли на американской территории за прошлый год.
"Их убытки превысили минимум 25 миллиардов долларов. Они что, против себя их использовали? У них лесные пожары были в Калифорнии, на среднем западе США случилось небывалое по своим масштабам наводнение с убытками в 12,5 миллиарда долларов — это тоже Пентагон против себя применял? Нет, конечно. Это все бред", — подчеркнул Тишковец.
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Он также добавил, что эта зима может стать "самой жаркой" в истории метеонаблюдений. Основной причиной этого он называет "сбой на шахматной доске погоды" из-за циклонов североатлантического происхождения.
Не согласился с мнением Журавлева и исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, который ранее в беседе с RT объяснил, что зима стала теплой из-за влияния Атлантики.
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