Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США

"Их убытки превысили минимум 25 миллиардов долларов. Они что, против себя их использовали? У них лесные пожары были в Калифорнии, на среднем западе США случилось небывалое по своим масштабам наводнение с убытками в 12,5 миллиарда долларов — это тоже Пентагон против себя применял? Нет, конечно. Это все бред", — подчеркнул Тишковец.