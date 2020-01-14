Синоптик оценил слова депутата об американском климатическом оружии

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд с иронией воспринял слова депутата Алексея Журавлева об американском "климатическом оружии".
Ранее парламентарий заявил, что необычное потепление этой зимой вызвано намеренно: по его мнению, американцы применяют "климатическое оружие", маскируя его под исследования.
12 ноября 2019, 08:00Глобальное потепление остановить уже не удастся. Но Россия может выиграть
Вильфанд объяснил, что теплая зима вызвана влиянием Атлантики.
"Зимой воздух, который сформировался над Атлантикой, всегда теплее, чем над континентом. И постоянный перенос воздушных масс с Атлантики обуславливает положительные аномалии температуры", — цитирует его RT.
Специалист заявил, что слова о "внешнем воздействии" следует воспринимать с иронией, так как с научной точки зрения это несерьезно.
12 января, 07:30РИА НаукаУченые объяснили резкое потепление климата в России