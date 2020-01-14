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Синоптик оценил слова депутата об американском климатическом оружии
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РИА Новости

Синоптик оценил слова депутата об американском климатическом оружии

22:20 14.01.2020 (обновлено: 22:27 14.01.2020)
40293
© РИА Новости / Сергей МамонтовПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд с иронией воспринял слова депутата Алексея Журавлева об американском "климатическом оружии".
Ранее парламентарий заявил, что необычное потепление этой зимой вызвано намеренно: по его мнению, американцы применяют "климатическое оружие", маскируя его под исследования.
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Вильфанд объяснил, что теплая зима вызвана влиянием Атлантики.

"Зимой воздух, который сформировался над Атлантикой, всегда теплее, чем над континентом. И постоянный перенос воздушных масс с Атлантики обуславливает положительные аномалии температуры", — цитирует его RT.

Специалист заявил, что слова о "внешнем воздействии" следует воспринимать с иронией, так как с научной точки зрения это несерьезно.
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Роман ВильфандГидрометцентрРоссияОбщество
Популярные комментарии
Тунеядец смеется над тунеядцем...
14 января, 22:53
bboba608
22911011
С научной точки зрения и все его прогнозы тоже несерьезны. Иначе бы они сбывались.
14 января, 22:35
Von Stirliz
25600010
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