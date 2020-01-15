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https://ria.ru/20200115/1563423108.html
Путин в среду обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
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РИА Новости

Путин в среду обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

00:20 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду выступит с посланием Федеральному собранию, в этом году мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж", по традиции глава государства обозначит приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на ближайший год.
Президент раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.
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Послание будет оглашено в 12.00 мск в присутствии около 1300 приглашенных, среди которых - члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.
Выступление президента будут транслировать основные эфирные каналы, в сетке вещания для этой трансляции выделили один час. Для освещения мероприятия аккредитовались порядка 900 российских и зарубежных журналистов.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявляла, что верхняя палата парламента выполнила все поручения по итогам последнего послания президента, которое он огласил 20 февраля 2019 года в Гостином дворе. По её словам, Совет Федерации всегда ждёт от послания президента чётко акцентированной оценки, "где мы находимся", и такой же внятной постановки задач по приоритетам развития страны на год. Матвиенко заверила, что Совфед оперативно примет план реализации послания, который дополнит план первоочередных законодательных инициатив, утвержденный на 2020 год.

В центре внимания – социальная политика

Большинство опрошенных РИА Новости парламентариев и экспертов сошлись во мнении, что основной темой послания президента Федеральному собранию станет социальная сфера, демография, здравоохранение и реализация национальных проектов.
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Как считает доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов, выбор столь ранней даты оглашения послания может быть связан именно с намерением еще раз обратить внимание на нацпроекты и "встряхнуть и подтолкнуть государственную машину" к решению проблем, о которых "сигнализирует население". Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов полагает, что в своем послании Путин затронет вопрос качества жизни в России, также, возможно, будут высказаны критические замечания по исполнению национальных проектов в адрес ответственных должностных лиц.
Первый замглавы комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко ожидает от главы государства предложений в области демографии, обеспечения жильем детей-сирот, создания единой системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский считает, что помимо вопросов повышения демографии и здравоохранения ключевой в послании может стать и тема доходов граждан. По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, Путин поднимет тему нацпроектов и других экономических инициатив, которые направлены именно на увеличение благосостояния россиян.
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Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Сергей Когогин также считает, что проблема повышения доходов населения может стать одной из магистральных тем послания Путина. Он подчеркнул, что ОНФ "примет действенное участие" в реализации задач, которые будут обозначены президентом.
Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев ждет, что президент в своем выступлении не обойдет вниманием вопросы волонтёрства, материнства и детства, расскажет о создании дополнительных социальных лифтов для молодёжи, сделает акцент на развитии науки и технологий, представит новые инструменты помощи многодетным семьям, малоимущим гражданам, инвалидам и незащищенным слоям населения.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ждёт от главы государства реальных оценок происходящего в стране. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов в беседе с РИА Новости заявил, что лично он ожидает от Путина оценки экономической ситуации в России.

Внешняя политика: мир на Ближнем Востоке

Помимо актуальных вопросов внутренней политики, одной из ключевых в послании Федеральному собранию может стать тема мира и безопасности в условиях внешнеполитической нестабильности, особенно на Ближнем Востоке, считают опрошенные РИА Новости парламентарии и политологи. Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий ждет, что внешнеполитическая часть послания президента будет "как всегда сильной, с четко заданными ориентирами, полностью соответствующими сегодняшним непростым реалиям в мире".
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Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов считает, что Путин не обойдет вниманием сирийский вопрос, обозначив необходимость завершения контртеррористической операции в Идлибе, отметит важность развития отношений в формате Россия-Турция-Иран и восстановления религиозной стабильности на Ближнем Востоке.
По мнению первого замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Николая Панкова, Путин заявит о необходимости поддерживать сотрудничество между государствами, "чтобы сохранить мир и решать все в рамках переговорного процесса, в рамках состязательности технологий, развития экономик, а не в рамках обострения военного противостояния".
Противостояние США и Ирана станет основной внешнеполитической темой послания, уверена член комитета ГД по международным делам Елена Панина. По ее словам, сегодня мир "балансирует на грани крупномасштабного военного конфликта", который может затронуть Россию, поэтому здесь невозможно остаться "вне игры".
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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов полагает, что президент в своем обращении уделит внимание дальнейшему развитию вооруженных сил РФ, борьбе с международным терроризмом и вопросам безопасности России, особенно в свете последних событий, связанных с развалом ДРСМД и истечением срока действия договора СНВ-3. Красов также ждет, что одна из главных дат для России - 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, а также попытки некоторых современных деятелей переписать историю и принизить роль Советского Союза в этом событии не останутся без внимания президента. В том, что подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне станет важной частью "внешнеполитической" повестки послания, уверен и президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Изменения конституции, совершенствование правосудия

В конце декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что в статье Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". Согласно части 3 статьи 81 Конституции РФ одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
В связи с этим лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил, что в своем послании Путин может затронуть вопрос внесения поправок в Конституцию. Со своей стороны, политолог, руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев предполагает, что Конституция и изъятие слова "подряд" в статье о сроках пребывания президента на посту, а также вопросы внешней политики, в частности создание Союзного государства с Белоруссией вряд ли будут лидирующими в обращении. Политолог Глеб Кузнецов и вовсе считает, что речь об изменениях Конституции вряд ли пойдет в обращении Путина к ФС, так как президента отличает "бережное отношение" к этому основополагающему документу.
Конституцию лучше не менять, но...: Путин затронул вопрос о Конституции РФ
24 декабря 2019, 18:20
Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин
Опрошенные РИА Новости члены Общественной палаты РФ считают, что Путин в послании Федеральному собранию может затронуть как темы, касающиеся глобальных мировых процессов, так и вопросы сохранения идентичности русского народа и его традиционных ценностей. "Этот год — год 75-летнего юбилея Великой Победы, и крайне важно, чтобы даже люди, которые проживают в других странах мира, но связаны с Россией, не забывали свою историческую Родину", - сообщила РИА Новости председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
После Послания Федеральному Собранию Путин может обратиться с поручениями к Совету по правам человека (СПЧ). Правозащитники, опрошенные РИА Новости, ожидают, что поручения президента коснутся развития институтов гражданского общества, совершенствования правосудия, реформирования системы органов опеки и попечительства.
В частности, член Совета Игорь Борисов в беседе с РИА Новости предположил, что в поручениях СПЧ по итогам послания речь может идти о необходимости усиления работы в развитии институтов гражданского общества, переориентировки их работы на защиту прав, прежде всего, российских граждан. Член Совета Александр Брод, считает, что поручения президента в части совершенствования российского правосудия могут касаться расширения полномочий присяжных, введения института следственного судьи, усиления роли экспертизы со стороны обвиняемых. Кроме этого, правозащитники готовы к поручениям, связанным с защитой прав жителей Крыма, которые подвергаются преследованиям при пересечении границ с Украиной.
Президент России Владимир Путин во время традиционной встречи с судьями Конституционного Суда, приуроченной ко Дню Конституции России
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Конституция РФСовет Федерации РФГосдума РФВерховный суд РФКонституционный суд РФФедеральное собрание РФПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Сколько можно про это писать? Вы каждый час пишете, что он обратится с посланием. Ну и пусть обращается. Какого чёрта об этом трубить каждый час?
15 января, 00:24
General2810
1610001
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