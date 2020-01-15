На что способны гипнотизеры и почему их боятся: между сном и трансом

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Все больше исследований доказывают, что гипноз эффективен при снятии боли, помогает избавиться от страхов, тревожности после хирургического вмешательства. Сканирование мозга подтверждает: гипнотическое внушение — не выдумки, а реальный феномен. О перспективах этого метода — в материале РИА Новости.

Опыт внушения

описывает свою историю психотерапевт из Нью-Йорка Гэри Алског. "Я был тяжелым курильщиком. Пагубная привычка угрожала разрушить мою жизнь, но и отказ от нее был опасен. Те два-три месяца, что я не курил, меня одолевали внутренние страдания, я не мог сконцентрироваться, это влияло на трудоспособность, общение с окружающими", — таксвою историю психотерапевт из Нью-Йорка Гэри Алског.

Занятия с психоаналитиком помогали понять причину расстройства, но не излечивали. Однажды Алског набрал номер первого попавшегося в справочнике гипнотизера и ради забавы отправился к нему с визитом. Удобно устроившись в кресле и расслабившись, он услышал команду поднять руку и тут же подумал: "Ничего не выйдет, на меня эти штучки не действуют". К удивлению Гэри, рука поднялась сама собой. Стало очевидно, что тело подчиняется воздействию извне.

Алскогу казалось, что он погружен в оранжевое свечение, думать не хотелось. В этот момент прозвучал вопрос: готов ли он бросить курить? Внутренне Гэри согласился и сказал "да", хотя воспринималось это как чужой ответ. К концу сеанса ему казалось, что он слушает только свой внутренний голос, а не гипнотизера. И говорилось нем как о другом человеке.

После сеанса курить ему не хотелось. Вид пускающих дым людей тоже не пробуждал желания. Однако скептицизм сохранялся: сколько будет длиться эффект? Слабое состояние транса сохранялось до вечера. На следующее утро выяснилось, что к сигаретам не тянет, появилось осознание глубоких внутренних изменений.

Во сне и трансе

"Психотерапевты не очень любят слово гипноз, чаще используют термин "трансовое состояние человека". Я солидарен с коллегами: считаю, что гипноза как такового нет, есть самогипноз. Люди в определенных ситуациях могут вводить себя в особый режим и поддаваться внушению, например чтобы не чувствовать боль. Всего у десяти-двенадцати процентов населения есть эта способность, их называют высокогипнабельными", — рассказывает врач-психиатр, психотерапевт из Москвы Константин Ольховой.

Гипнабельность — черта отчасти врожденная, она характерна для людей некоторых психотипов. Например, такой метод лечения алкоголизма, как кодирование, — по сути, гипнотический. Он эффективен потому, что среди людей, склонных к зависимостям — курильщиков, наркоманов, алкоголиков, — число высокогипнабельных достигает 80-85 процентов. Одновременно эту способность можно развить.

Ученые рассматривают гипнотический транс в ряду других измененных состояний сознания: таких как сон, медитация, шаманский уход от реальности. Электроэнцефалограммы мозга человека под гипнозом и во время быстрой фазы сна похожи. В отличие от спящего, с человеком в гипнотическом трансе можно контактировать.

"Гипноз сам по себе ничего не лечит. Однако в этом состоянии пациент становится более восприимчив к суггестивным воздействиям — внушениям. Отсюда официальное название этого метода: гипносуггестивная терапия. Например, можно внушить не чувствовать боль. Но человек должен это принять сам, врач лишь дает ему возможность сказать себе, что боли нет", — продолжает эксперт.

В своей практике он использует эриксоновский гипноз, разработанный в США в 1950-е годы. Сейчас это один из современных методов психотерапии. Он мягче, чем классический директивный гипноз, на воздействие откликаются до 90 процентов пациентов.

"Для кодирования от алкоголизма эффективен классический гипноз. Эриксоновский метод задействует возможности человека, он помогает самому разобраться с проблемами, зачастую вспомнить что-то из прошлого, отключиться от тревожных мыслей. Это часть планомерной психотерапевтической работы", — поясняет Ольховой.

Почему гипноз обезболивает

обобщенные в работе ученых из Университета Макгилла (Канада). Функциональная МРТ позволила определить, какие области мозга активны во время гипноза. При погружении в это состояние (без выполнения заданий) задействованы области фронтальной коры и таламуса, отвечающие за воображение движений, расслабление, когнитивный конфликт, боль. Об этом свидетельствуют данные нескольких исследований,в работе ученых из Университета Макгилла (Канада).

полагает , что гипнотерапию, или, как ее еще называют, "медицину воображения", можно использовать в стоматологии для избавления от зубных фобий, чтобы уменьшить прием анальгетиков. Специалисты видят в гипнозе один из методов лечения боли. Он недорог, занимает мало времени, риск побочных эффектов минимален. Например, исследователь из Королевского госпиталя Лондона, что гипнотерапию, или, как ее еще называют, "медицину воображения", можно использовать в стоматологии для избавления от зубных фобий, чтобы уменьшить прием анальгетиков.

проанализировав результаты десяти клинических испытаний, отметили, что гипноз помог сократить прием обезболивающих 21-86 процентам участников тестирования. В некоторых работах отмечено резкое снижение болевого ощущения и тревожности, в большинстве же случаев этот эффект был незначительным. Сотрудники госпиталя Университета Копенгагена (Дания),результаты десяти клинических испытаний, отметили, что гипноз помог сократить прием обезболивающих 21-86 процентам участников тестирования. В некоторых работах отмечено резкое снижение болевого ощущения и тревожности, в большинстве же случаев этот эффект был незначительным.

изучили эти тенденции с помощью сканирования мозга. Они пригласили 20 волонтеров, поместили их в сканер и попросили опустить левую руку в емкость с ледяной водой. При этом часть испытуемых ввели в гипнотический транс. Если люди в обычном состоянии чувствовали боль, то те, что были под гипнозом, ее не испытывали, области боли в мозге у них оставались неактивны. Ученые из Италии и Великобританииэти тенденции с помощью сканирования мозга. Они пригласили 20 волонтеров, поместили их в сканер и попросили опустить левую руку в емкость с ледяной водой. При этом часть испытуемых ввели в гипнотический транс. Если люди в обычном состоянии чувствовали боль, то те, что были под гипнозом, ее не испытывали, области боли в мозге у них оставались неактивны.

© American Journal of Clinical Hypnosis Активные отделы мозга при гипнозе. Области передней коры участвуют в работе воображения, боли, когнитивного конфликта, расслабления © American Journal of Clinical Hypnosis Активные отделы мозга при гипнозе. Области передней коры участвуют в работе воображения, боли, когнитивного конфликта, расслабления

наблюдали 150 женщин, которым с 2014 по 2016 год сделали минимальные операции в связи с раком груди. Часть из них до общего наркоза прошла 15-минутный сеанс гипнотерапии. После операции всех участниц эксперимента попросили оценить уровень боли: разницы в восприятии не было. Зато те, что прошли через гипноз, меньше испытывали тошноту и усталость. Известны попытки изучить гипноз для помощи онкобольным. Однако результаты здесь противоречивы — например, исследователи из Франции150 женщин, которым с 2014 по 2016 год сделали минимальные операции в связи с раком груди. Часть из них до общего наркоза прошла 15-минутный сеанс гипнотерапии. После операции всех участниц эксперимента попросили оценить уровень боли: разницы в восприятии не было. Зато те, что прошли через гипноз, меньше испытывали тошноту и усталость.

В целом большинство исследователей этого метода в клинической практике указывают на недостаток научных данных о механизме возникновения и действия гипноза, отсутствие общепринятых гипотез, объясняющих его действие.

Тема гипнотерапии в широких научных кругах остается табуированной, чему отчасти виной образ, распространяемый в массовой культуре. Это негативно влияет на приток молодых исследователей и на финансирование проектов в этой области.

"Вокруг гипноза очень много мифов. А ведь им может овладеть каждый. Многие актеры, ораторы умеют вводить публику в гипнотический транс. Когда выступает хорошей лектор, половина аудитории впадает в транс. Пациент на кушетке, не видя психоаналитика, выдавая свободные ассоциации, тоже, по сути, находится в трансе. Но мошенникам зачастую выгодно поддерживать мнение, что гипноз — что-то загадочное. На самом деле это собственная работа человека с сознанием, глубокое расслабление. Тут нет ничего мистического, волшебного", — отмечает Константин Ольховой.

Традиционно гипнотерапией занимались во Франции и США, новые методы развивали в Австралии, но сейчас это направление непопулярно, как и в целом психотерапия, полагает эксперт. Она проигрывают психофармакотерапии, где крутятся большие деньги. Лечиться лекарствами быстрее, зачастую дешевле, при этом не требуется внутренних усилий.