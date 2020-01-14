РАН хочет предложить Минобрнауки создать альтернативу "Диссернету"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская академия наук планирует предложить министерству науки и высшего образования РФ создать альтернативу сообществу "Диссернет", сообщил президент РАН Александр Сергеев.
Перед выборами в Академию наук осенью 2019 года комиссия по противодействию фальсификации научных исследований РАН, используя данные "Диссернета", опубликовала доклад с именами кандидатов в члены РАН, якобы уличенных в научной недобросовестности. Руководство РАН раскритиковало эту публикацию, указав на то, что комиссия обнародовала доклад без предварительного обсуждения с отделениями РАН.
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"Президиум академии признал, что в работе комиссии были определенные нарушения, и решил внести изменения в ее деятельность, а также обновить состав. Мы намерены предложить Минобрнауки разработать альтернативу сообществу "Диссернет", чьи результаты использовались комиссией, в том числе и для анализа публикационной и диссертационной активности кандидатов в члены РАН", - сказал Сергеев в интервью "Российской газете".
Сообщество "Диссернет" было создано в 2013 году для оценки диссертаций тех или иных лиц на предмет плагиата. Согласно информации на сайте "Диссернета", позиционирует себя как "сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов".
Деятельность "Диссернета" подвергается критике со стороны руководства ведущих российских ученых. Они отмечают, что деятельность "Диссернета" основана на методически неверных подходах, далека от реальных проблем российской науки и носит ярко выраженный политизированный характер. Также указывается, что среди членов этого сообщества нет крупных исследователей, к тому же не все из них даже имеют ученые степени.
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