РАН хочет предложить Минобрнауки создать альтернативу "Диссернету"

Перед выборами в Академию наук осенью 2019 года комиссия по противодействию фальсификации научных исследований РАН, используя данные "Диссернета", опубликовала доклад с именами кандидатов в члены РАН, якобы уличенных в научной недобросовестности. Руководство РАН раскритиковало эту публикацию, указав на то, что комиссия обнародовала доклад без предварительного обсуждения с отделениями РАН.

"Президиум академии признал, что в работе комиссии были определенные нарушения, и решил внести изменения в ее деятельность, а также обновить состав. Мы намерены предложить Минобрнауки разработать альтернативу сообществу "Диссернет", чьи результаты использовались комиссией, в том числе и для анализа публикационной и диссертационной активности кандидатов в члены РАН", - сказал Сергеев в интервью "Российской газете".

Сообщество "Диссернет" было создано в 2013 году для оценки диссертаций тех или иных лиц на предмет плагиата. Согласно информации на сайте "Диссернета", позиционирует себя как "сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов".