Посол Украины в США рассказал о "химии" между Зеленским и Трампом

Ельченко занимал должность посла Украины в РФ с 2010 по 2015 годы. В 2015 году был назначен постпредом Украины при ООН. Прежний посол Валерий Чалый, назначенный еще при администрации Петра Порошенко, был уволен 19 июля. Трамп 6 января принял верительную грамоту от Ельченко, назначенного послом Украины в США.