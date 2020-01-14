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Посол Украины в США рассказал о "химии" между Зеленским и Трампом
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РИА Новости

Посол Украины в США рассказал о "химии" между Зеленским и Трампом

23:03 14.01.2020 (обновлено: 23:04 14.01.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Отношения Киева и Вашингтона очень теплые, между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом есть "какая-то химия", заявил во вторник посол Украины в США Владимир Ельченко.
"Чувствуется, что между ними есть какая-то "химия". Это вдохновляет, потому что от личных отношений между главами государств очень многое зависит", - заявил Ельченко в эфире телеканала "Прямой".
Он отметил, что у Украины меньше возможностей, чем у США, однако она должна быть готова помочь. "Главное для нас - это показать обратную реакцию... что мы не просто благодарны США, но и готовы помогать, когда это нужно", - добавил Елечьенко.
Ельченко занимал должность посла Украины в РФ с 2010 по 2015 годы. В 2015 году был назначен постпредом Украины при ООН. Прежний посол Валерий Чалый, назначенный еще при администрации Петра Порошенко, был уволен 19 июля. Трамп 6 января принял верительную грамоту от Ельченко, назначенного послом Украины в США.
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