Посол Украины в США рассказал о "химии" между Зеленским и Трампом

КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Отношения Киева и Вашингтона очень теплые, между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом есть "какая-то химия", заявил во вторник посол Украины в США Владимир Ельченко.
"Чувствуется, что между ними есть какая-то "химия". Это вдохновляет, потому что от личных отношений между главами государств очень многое зависит", - заявил Ельченко в эфире телеканала "Прямой".
Ельченко занимал должность посла Украины в РФ с 2010 по 2015 годы. В 2015 году был назначен постпредом Украины при ООН. Прежний посол Валерий Чалый, назначенный еще при администрации Петра Порошенко, был уволен 19 июля. Трамп 6 января принял верительную грамоту от Ельченко, назначенного послом Украины в США.