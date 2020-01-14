Эксперт оценил планы Минска найти альтернативу российской нефти

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что поставка нефти в Белоруссию не из России не даст Минску возможности сэкономить.
Ранее вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск отправил коммерческие предложения Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану по поводу поставок нефти вместо российской.
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"Думаю, вероятность того, что Россия и Белоруссия придут к каким-то договоренностям до конца января, достаточно большая. Но вопрос в том, что любая поставка из любых регионов мира все равно будет идти по тем же самым трубам. И я не думаю, что это будет дешевле, чем предлагает Россия", — цитирует Пикина RT.
Сейчас Белоруссия покупает только российскую нефть. На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок.
В частности, 24 декабря он заявил, что Белоруссия может начать получать через Польшу нефть из Саудовской Аравии или США по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
Источник РИА Новости сообщал, что Москва и Минск не могут согласовать контакты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. Собеседник агентства отмечал, что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при годовом объеме в 24 миллиона тонн.