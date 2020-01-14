В Бейруте демонстранты забросали полицейских камнями

БЕЙРУТ, 14 янв - РИА Новости. Активисты у здания центрального банка в Бейруте забрасывают стражей порядка камнями, полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
Столкновения между протестующими и полицией в прямом эфире транслирует ливанский телеканал LBC.
Активисты подожгли мусорные баки и блокировали дороги у центробанка. К месту столкновений прибыли кареты скорой помощи, поступает информация о пострадавших. После сообщений о столкновениях к банку начали прибывать новые группы демонстрантов. Полиция также стягивает подкрепления.
Во вторник по всей стране активисты вновь вышли на улицы и блокировали их. Помимо улиц в Бейруте демонстранты блокировали главную трассу, ведущую в Дамаск. Заблокировано движение и у основного пограничного перехода на сирийско-ливанской границе в районе Маснаа.
Ранее митингующие у дома премьер-министра Хассана Дияба в Бейруте дали властям 48 часов на формирование нового правительства. В противном случае они пообещали перейти к более решительным действиям на улицах.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но демонстрации не прекратились. Страна более двух месяцев остается в политическом вакууме: президент назначил нового премьер-министра — Хассана Дияба, однако новое правительство, удовлетворяющее все политические стороны, сформировать пока не удалось.
15 декабря 2019, 01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков