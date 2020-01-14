В Бейруте демонстранты забросали полицейских камнями

Активисты подожгли мусорные баки и блокировали дороги у центробанка. К месту столкновений прибыли кареты скорой помощи, поступает информация о пострадавших. После сообщений о столкновениях к банку начали прибывать новые группы демонстрантов. Полиция также стягивает подкрепления.

Во вторник по всей стране активисты вновь вышли на улицы и блокировали их. Помимо улиц в Бейруте демонстранты блокировали главную трассу, ведущую в Дамаск. Заблокировано движение и у основного пограничного перехода на сирийско-ливанской границе в районе Маснаа.