Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T22:25+0300
https://ria.ru/20200114/1563420769.html
В Бейруте демонстранты забросали полицейских камнями
https://cdn23.img.ria.ru/images/156054/84/1560548467_0:189:2016:1323_1036x0_80_0_0_2aba05b2964346f570e5f8fc59506363.jpg
РИА Новости

В Бейруте демонстранты забросали полицейских камнями

22:02 14.01.2020 (обновлено: 22:25 14.01.2020)
477
© РИА Новости / Михаил АлаеддинУчастники антиправительственной демонстрации в центре Бейрута
Участники антиправительственной демонстрации в центре Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Участники антиправительственной демонстрации в центре Бейрута. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 янв - РИА Новости. Активисты у здания центрального банка в Бейруте забрасывают стражей порядка камнями, полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
Столкновения между протестующими и полицией в прямом эфире транслирует ливанский телеканал LBC.
Активисты подожгли мусорные баки и блокировали дороги у центробанка. К месту столкновений прибыли кареты скорой помощи, поступает информация о пострадавших. После сообщений о столкновениях к банку начали прибывать новые группы демонстрантов. Полиция также стягивает подкрепления.
Во вторник по всей стране активисты вновь вышли на улицы и блокировали их. Помимо улиц в Бейруте демонстранты блокировали главную трассу, ведущую в Дамаск. Заблокировано движение и у основного пограничного перехода на сирийско-ливанской границе в районе Маснаа.
Ливан
10 января, 01:35
В Ливане заявили, что их экономика нуждается в международной помощи
Ранее митингующие у дома премьер-министра Хассана Дияба в Бейруте дали властям 48 часов на формирование нового правительства. В противном случае они пообещали перейти к более решительным действиям на улицах.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но демонстрации не прекратились. Страна более двух месяцев остается в политическом вакууме: президент назначил нового премьер-министра — Хассана Дияба, однако новое правительство, удовлетворяющее все политические стороны, сформировать пока не удалось.
Антиправительственная демонстрация в Бейруте
15 декабря 2019, 01:57
В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
101306
Обсудить 0
Мишель АунСаад ХаририБейрутЛиванВ мире
Рекомендуем
Беспорядки на улице Корниш-эль-мазраа в Бейруте во время противостояния между полицией и сторонниками экс-премьер-министра Ливана Саада Харири
В Ливане протестующие потребовали сформировать новое правительство
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Киев готов направить военных в Ирак для поддержки миссии НАТО
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
Число пострадавших при взрыве в Таррагоне возросло до шести человек
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Логотип РЖД
РЖД закупит компьютеры с российским процессором "Эльбрус"
Мужчина с иракским флагом во время продолжающихся демонстраций на улицах Ирака. 12 января 2019
Госдеп поддержал протестующих в Ираке
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
В Испании четыре человека пострадали в результате взрыва на заводе
Далай-лама проводит учения для буддистов
Далай-лама рассказал, как справляться с разочарованием в жизни
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Начальники генштабов Украины и США обсудили безопасность в Европе
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Совбез ПМР провел заседание по ограничительным мерам Кишинева
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро пообещал "выбить зубы" империалистам
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
На юге Йемена неизвестный расстрелял людей в мечети, сообщили СМИ
Погода в Москве
Синоптик оценил слова депутата об американском климатическом оружии
Гомельская нефтеперекачивающая станция
Эксперт оценил планы Минска найти альтернативу российской нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:25Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
Лента новостейМолния