В Ливане протестующие потребовали сформировать новое правительство

Во вторник активисты по всему Ливану вновь вышли на улицы и перекрыли основные трассы и дороги в крупных городах. В Бейруте группы митингующих продолжают стихийно блокировать дороги ближе к центру столицы. К востоку от Бейрута в районе городка Аляй и на перевале Дахр-эль-Байдар активисты блокировали главную транспортную артерию, которая связывает Дамаск и Бейрут.