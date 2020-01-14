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В Ливане протестующие потребовали сформировать новое правительство
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РИА Новости

В Ливане протестующие потребовали сформировать новое правительство

19:49 14.01.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБеспорядки на улице Корниш-эль-мазраа в Бейруте во время противостояния между полицией и сторонниками экс-премьер-министра Ливана Саада Харири
Беспорядки на улице Корниш-эль-мазраа в Бейруте во время противостояния между полицией и сторонниками экс-премьер-министра Ливана Саада Харири
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙРУТ, 14 фев - РИА Новости. Участники антиправительственных демонстраций в Ливане выступили с требованием сформировать новое правительство не позднее чем через 48 часов, сообщает ливанский телеканал LBC.
Город Бейрут
11 января, 14:31
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Активисты организовали массовый митинг у дома вновь назначенного премьер-министра Хассана Дияба в Бейруте, где озвучили свои требования. Участники антиправительственного митинга заявили о готовности перейти к "новым действиям", если через два дня не будет объявлено правительство, в которое войдут независимые от политических партий министры.
Во вторник активисты по всему Ливану вновь вышли на улицы и перекрыли основные трассы и дороги в крупных городах. В Бейруте группы митингующих продолжают стихийно блокировать дороги ближе к центру столицы. К востоку от Бейрута в районе городка Аляй и на перевале Дахр-эль-Байдар активисты блокировали главную транспортную артерию, которая связывает Дамаск и Бейрут.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как Центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но демонстрации не прекратились. Страна более двух месяцев остается в политическом вакууме: президент назначил нового премьер-министра — Хассана Дияба, однако новое правительство, удовлетворяющее все политические стороны, сформировать пока не удалось.
Антиправительственная демонстрация в Бейруте
15 декабря 2019, 01:57
В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
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