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2020-01-14T19:59+0300
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Лавров прибыл с официальным визитом в Индию
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РИА Новости

Лавров прибыл с официальным визитом в Индию

19:59 14.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Индию, передаёт корреспондент РИА Новости.
В Нью-Дели у главы российского внешнеполитического ведомства запланированы переговоры с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.
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Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министры иностранных дел "рассмотрят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в свете ориентиров, заданных по итогам двадцатого российско-индийского саммита 4-5 сентября 2019 года во Владивостоке, рассмотрят график предстоящих в 2020 году политических контактов на высшем уровне". Обстоятельный обмен мнениями намечается по региональной и международной повестке дня, добавила она.
Лавров также примет участие в ежегодной международной политологической конференции "Диалог Райсина".
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Субраманиам ДжайшанкарМария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФНью-ДелиРоссияИндияВ мире
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