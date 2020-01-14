НЬЮ-ДЕЛИ, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Индию, передаёт корреспондент РИА Новости.
В Нью-Дели у главы российского внешнеполитического ведомства запланированы переговоры с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.
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Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министры иностранных дел "рассмотрят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в свете ориентиров, заданных по итогам двадцатого российско-индийского саммита 4-5 сентября 2019 года во Владивостоке, рассмотрят график предстоящих в 2020 году политических контактов на высшем уровне". Обстоятельный обмен мнениями намечается по региональной и международной повестке дня, добавила она.
Лавров также примет участие в ежегодной международной политологической конференции "Диалог Райсина".