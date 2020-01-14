Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T20:52+0300
https://ria.ru/20200114/1563418924.html
МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
https://cdn22.img.ria.ru/images/156142/49/1561424926_0:99:3069:1825_1036x0_80_0_0_3f99b44d15f03c00189de0b65204ac7c.jpg
РИА Новости

МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

19:55 14.01.2020 (обновлено: 20:52 14.01.2020)
5856
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Решение европейских участников СВПД перейти к запуску механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36 СВПД, и их обращение на этот счет к Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, являющемуся координатором Совместной комиссии СВПД, вызывает глубокое разочарование и серьезную озабоченность", — заявили в МИД.

Подчеркивается, что Москва не видит никаких оснований для этого шага.
В ведомстве не исключили, что "непродуманные" действия Лондона, Парижа и Берлина приведут к новой эскалации вокруг СВПД, а возвращение ядерной сделки в первоначальные рамки станет невозможным.
Вид Тегерана
Вчера, 17:18
В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД
"Настоятельно призываем "евротройку" не нагнетать ситуацию и отказаться от шагов, которые ставят под вопрос перспективы ядерной сделки. Несмотря на все вызовы, СВПД не утратил актуальности", — заявили на Смоленской площади.
В ведомстве напомнили, что осложнения вокруг иранской ядерной сделки возникли после выхода из нее США.
"Решения Тегерана о приостановке своих добровольных обязательств по СВПД носят ответный характер и прежде всего являются реакцией на грубые нарушения договоренностей и резолюции СБ ООН 2231 со стороны США. При этом иранская ядерная программа остается под постоянным, беспрецедентным по масштабам и глубине проверки контролем МАГАТЭ. Иран полностью соблюдает ДНЯО, выполняет Соглашение с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, применяет Дополнительный протокол. Прозрачность иранской ядерной деятельности — ключевой момент всей ядерной сделки", — отметили в министерстве.
В МИД подчеркнули, что после разрешения всех многочисленных и разнообразных проблем у Ирана не останется причин уклоняться от изначальных параметров сделки.
Вид на Тегеран
6 января, 01:29
Иранская ядерная сделка
Ранее стало известно, что Германия, Франция и Великобритания запускают механизм разрешения споров в рамках СВПД. В совместном заявлении глав МИД трех стран указано, что они вынуждены пойти на это из-за отказа Тегерана выполнять свои обязательства.
"Евротройка" напомнила, что в декабре предупредила Иран о возможных последствиях, но вместо этого Тегеран решил еще сильнее сократить их.
Подчеркивается, что ФРГ, Франция и Великобритания не намерены давить на Иран, но хотят побудить его вернуться к исполнению сделки.

Сокращение обязательств по СВПД

Впервые Тегеран отказался от ряда ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе, 8 мая 2019 года. Тогда отказ коснулся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Впоследствии Тегеран заявил о втором этапе сокращения обязательств, заявив, что будет обогащать уран до необходимого себе уровня.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
7 января, 06:51
Постпред Ирана заявил, что Тегеран не хочет обладать ядерным оружием
Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран сообщил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями сделки.
В четвертый раз Иран отказался от обязательств по сделке 6 ноября, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
Пятого января Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в сделке, касающегося количества обогатительных центрифуг.
7024805
Обсудить 2
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине
В России оценили слова Кальюлайд о "несбывшейся надежде" на Москву
Вид Тегерана
В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Рабочие на насосной станции в Белоруссии
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
Вид на башни Московского Кремля с Большого Москворецкого моста
Немецкое СМИ рассказало о "секрете успеха" России во внешней политике
Иранский флаг на АЭС Бушер
Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
Порт Циндао, Китай
СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Лавров рассказал об итогах межливийских переговоров в Москве
Возложение венка к памятнику Благодарности Красной армии в Варшаве
В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
Сгоревший танк, принадлежавший войскам армии Халифы Хафтара к югу от Триполи
Турецкое СМИ сообщило о подготовке Хафтара к наступлению на Триполи
Автомобили полиции Германии
В Германии прошла спецоперация против "лиц чеченского происхождения"
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:25Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
Лента новостейМолния