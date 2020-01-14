МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Решение европейских участников СВПД перейти к запуску механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36 СВПД, и их обращение на этот счет к Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, являющемуся координатором Совместной комиссии СВПД, вызывает глубокое разочарование и серьезную озабоченность", — заявили в МИД .

Подчеркивается, что Москва не видит никаких оснований для этого шага.

В ведомстве не исключили, что "непродуманные" действия Лондона, Парижа и Берлина приведут к новой эскалации вокруг СВПД, а возвращение ядерной сделки в первоначальные рамки станет невозможным.

"Настоятельно призываем "евротройку" не нагнетать ситуацию и отказаться от шагов, которые ставят под вопрос перспективы ядерной сделки. Несмотря на все вызовы, СВПД не утратил актуальности", — заявили на Смоленской площади.

В ведомстве напомнили, что осложнения вокруг иранской ядерной сделки возникли после выхода из нее США.

"Решения Тегерана о приостановке своих добровольных обязательств по СВПД носят ответный характер и прежде всего являются реакцией на грубые нарушения договоренностей и резолюции СБ ООН 2231 со стороны США. При этом иранская ядерная программа остается под постоянным, беспрецедентным по масштабам и глубине проверки контролем МАГАТЭ. Иран полностью соблюдает ДНЯО, выполняет Соглашение с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, применяет Дополнительный протокол. Прозрачность иранской ядерной деятельности — ключевой момент всей ядерной сделки", — отметили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что после разрешения всех многочисленных и разнообразных проблем у Ирана не останется причин уклоняться от изначальных параметров сделки.

Ранее стало известно, что Германия, Франция и Великобритания запускают механизм разрешения споров в рамках СВПД. В совместном заявлении глав МИД трех стран указано, что они вынуждены пойти на это из-за отказа Тегерана выполнять свои обязательства.

"Евротройка" напомнила, что в декабре предупредила Иран о возможных последствиях, но вместо этого Тегеран решил еще сильнее сократить их.

Подчеркивается, что ФРГ, Франция и Великобритания не намерены давить на Иран, но хотят побудить его вернуться к исполнению сделки.

Сокращение обязательств по СВПД

Впервые Тегеран отказался от ряда ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе, 8 мая 2019 года. Тогда отказ коснулся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Впоследствии Тегеран заявил о втором этапе сокращения обязательств, заявив, что будет обогащать уран до необходимого себе уровня.

Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран сообщил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями сделки.

В четвертый раз Иран отказался от обязательств по сделке 6 ноября, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.