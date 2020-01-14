Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД

В совместном заявлении глав МИД трех стран указано, что они вынуждены пойти на это из-за отказа Тегерана выполнять свои обязательства по сделке.

Передача дела совместной комиссии в рамках механизма разрешения споров предусмотрена в статье 36 ядерной сделки, отмечается в документе. Министры подчеркнули, что Иран сам решил не использовать механизм разрешения споров, поэтому "не имеет правовых оснований не выполнять соглашение".

Авторы заявления напомнили, что в декабре тройка предупредила Иран о возможных последствиях.

"Вместо того чтобы изменить курс, Иран решил выполнять обязательства в еще меньшем объеме", — говорится в заявлении о последнем этапе сокращения обязательств Тегерана 5 января.

Министры отмечают, что они запускают механизм разрешения споров "искренне и с высокой целью сохранить ядерную сделку, а также с надеждой найти выход из этого тупика путем конструктивного диалога и двигаться дальше, оставаясь в рамках сделки".

В документе подчеркивается, что ФРГ, Франция и Великобритания не намерены давить на Иран, но хотят побудить его вернуться к исполнению сделки.

"Мы по-прежнему убеждены, что это новаторское международное соглашение и его применение для нераспространения (ядерного оружия. — Прим. ред.) служат общим интересам политики безопасности и укрепляют основанный на правилах международный порядок", — говорится в заявлении.

Министры также выразили благодарность России и Китаю, которые остаются в соглашении и работают над его сохранением.

Представитель иранского МИД Аббас Мусави в ответ заявил, что Тегеран не оставит без внимания любые деструктивные меры против СВПД.

"Еще раз для всех, а особенно для трех европейских государств — участников ядерной сделки, объясняем, что любые деструктивные меры, предательство и недоброжелательные действия получат соответствующий решительный ответ", — говорится в заявлении Мусави, опубликованном в официальном Telegram-канале.

В свою очередь, источник в российском внешнеполитического ведомстве сообщил РИА Новости, что Москва считает использование механизма по разрешению споров "неприемлемым", так как это идет "вразрез с целями и смыслом Совместного плана действий".

Сокращение обязательств по СВПД

Впервые Тегеран отказался от ряда ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе 8 мая 2019 года. Тогда отказ коснулся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Впоследствии Тегеран заявил о втором этапе сокращения обязательств, заявив, что будет обогащать уран до необходимого себе уровня.

Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран сообщил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями сделки.

В четвертый раз Иран отказался от обязательств по сделке 6 ноября, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.