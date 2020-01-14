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На Украине арестовали подозреваемого в убийстве Амины Окуевой
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РИА Новости

На Украине арестовали подозреваемого в убийстве Амины Окуевой

19:49 14.01.2020 (обновлено: 19:50 14.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкСупруга обвиняемого в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина Амина Осмаева
Супруга обвиняемого в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина Амина Осмаева
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Супруга обвиняемого в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина Амина Осмаева . Архивное фото
КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Суд в Киеве арестовал на два месяца без возможности внесения залога Игоря Редькина, подозреваемого в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента РФ.
Ранее глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители задержали "группу киллеров", в том числе вероятного организатора убийства Окуевой.
"Ходатайство… удовлетворить. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Редькина Игоря Вячеславовича сроком на 60 суток, то есть, до 11 марта 2020 года", - зачитала соответствующее решение во вторник судья, трансляцию вело агентство УНН.
Адвокат Редькина заявил, что защита будет подавать апелляцию на решение суда.
По данным МВД Украины, 30 октября 2017 года Осмаев был ранен, а Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля недалеко от Киева. Возбуждено дело по статье "умышленное убийство".
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Амина ОкуеваИгорь КлименкоСитуация на УкраинеАдам ОсмаевМВД УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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