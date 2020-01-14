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НАБУ обязало суд возбудить дело против Порошенко и администрации Обамы
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РИА Новости

НАБУ обязало суд возбудить дело против Порошенко и администрации Обамы

19:44 14.01.2020 (обновлено: 19:45 14.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать захват государственной власти, разграбление средств госбюджета и международной финансовой помощи представителями администрации Барака Обамы, который на тот момент был президентом США, в сговоре с занимавшим тогда пост главы украинского государства Петром Порошенко, сообщил во вторник депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.
"Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ расследовать факты захвата государственной власти на Украине и разграбления средств государственного бюджета и международной финансовой помощи представителями администрации президента США Обамы в сговоре с Порошенко", - написал Кузьмин в Facebook, приложив копию постановления суда.
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Кузьмин добавил, что этим определением суд удовлетворил заявление фракции. "Теперь детективам НАБУ предстоит выяснить, кто и с какой целью в 2014 году захватил власть на Украине, как и кем были украдены и выведены в офшоры 100 миллиардов долларов США, о которых писал личный адвокат Трампа Джулиани", - добавил Кузьмин.
Депутат призвал президента Владимира Зеленского оказать "всяческое содействие следствию, в рамках которого должна быть дана правовая оценка событиям 2014 года в Киеве и Донбассе".
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Президент США Барак Обама в ходе встречи с Петром Порошенко. 2014 год
12 апреля 2019, 04:58
Экс-советник Обамы отверг обвинения в "работе на Украину"
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Владимир ЗеленскийОппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеРуди ДжулианиЕвромайданПетр ПорошенкоДональд ТрампБарак ОбамаСШАУкраинаВ мире
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