НАБУ обязало суд возбудить дело против Порошенко и администрации Обамы

Кузьмин добавил, что этим определением суд удовлетворил заявление фракции. "Теперь детективам НАБУ предстоит выяснить, кто и с какой целью в 2014 году захватил власть на Украине, как и кем были украдены и выведены в офшоры 100 миллиардов долларов США, о которых писал личный адвокат Трампа Джулиани", - добавил Кузьмин.