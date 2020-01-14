Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-14T19:43+0300
https://ria.ru/20200114/1563418635.html
В Подмосковье определили лучшие места для крещенского купания
https://cdn23.img.ria.ru/images/151362/48/1513624852_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_55fd95eea88e56bc37ba1e3cdc90d188.jpg
РИА Новости

В Подмосковье определили лучшие места для крещенского купания

19:43 14.01.2020
402
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкДевушка во время традиционного праздничного купания в Крещение на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области
Девушка во время традиционного праздничного купания в Крещение на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Лучшие места для крещенского купания - купели и водоемы - определили в Подмосковье, сообщили в пресс-службе комитета по туризму региона.
"19 января все православные христиане будут праздновать Крещение Господне или праздник Богоявления, традицией которого является купание в проруби либо открытых водоемах. Комитет по туризму Московской области выбрал 10 лучших мест для купания на праздник - здесь есть дополнительное освещение, предусмотрены места для обогрева и раздевалки", - говорится в сообщении.
Среди лучших мест для купания на праздник выделили: купель у источника "Белый колодец" в Зарайске, Ногинский пруд в микрорайоне имени Ногина в Серпухове, иордань на Истре, источник святого Николая Чудотворца при Успенском храме в Коломне, источник преподобного Саввы у Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, купели на источнике преподобного Сергия Радонежского "Гремячий ключ" в деревне Взгляднево Сергиево-Посадского городского округа, на набережной озера Сенеж в Солнечногорске, в селе Талеж Чеховского района, в усадьбе Демьяново в Клину, а также иордань на берегу Пехорки в Балашихе, уточнили в ведомстве.
"Особое внимание уделено безопасности - на каждой точке купания будут дежурить спасатели, пожарные, полиция и врачи", - добавили в пресс-службе.
Крещенские купания в Строгино
10 января, 19:50Религия и мировоззрение
Православный активист призвал заранее готовиться к крещенским купаниям
920004
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеКрещение ГосподнеМосковская областьОбщество
Рекомендуем
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка
Комиссия проведет расследование причин пожара на НПЗ в Коми
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас: на конференции по Ливии рассмотрят документ по урегулированию
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье умер младенец, рожденный суррогатной матерью
Беспорядки на улице Корниш-эль-мазраа в Бейруте во время противостояния между полицией и сторонниками экс-премьер-министра Ливана Саада Харири
В Ливане протестующие потребовали сформировать новое правительство
Пустые парты в школьном классе
Ульяновские власти не получали жалобу на покупавшую белье учительницу
Экс-президент Украины Петр Порошенко
НАБУ обязало суд возбудить дело против Порошенко и администрации Обамы
Южнокорейская группа BTS
Международный арт-проект "Сonnect, BTS" стартовал в Лондоне
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
СП подготовила предложения по регулированию неналоговых платежей
Певица Валерия
Валерия ответила на требование навсегда уехать из России
Страница социальной сети Вконтакте
Во "ВКонтакте" произошел масштабный сбой
Автомобили полиции Германии
В Германии прошла спецоперация против "лиц чеченского происхождения"
Супруга обвиняемого в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина Амина Осмаева
На Украине арестовали подозреваемого в убийстве Амины Окуевой
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В партии Порошенко назвали Зеленского трусом из-за катастрофы в Иране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:25Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
Лента новостейМолния