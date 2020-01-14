В Подмосковье определили лучшие места для крещенского купания

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Лучшие места для крещенского купания - купели и водоемы - определили в Подмосковье, сообщили в пресс-службе комитета по туризму региона.
"19 января все православные христиане будут праздновать Крещение Господне или праздник Богоявления, традицией которого является купание в проруби либо открытых водоемах. Комитет по туризму Московской области выбрал 10 лучших мест для купания на праздник - здесь есть дополнительное освещение, предусмотрены места для обогрева и раздевалки", - говорится в сообщении.
Среди лучших мест для купания на праздник выделили: купель у источника "Белый колодец" в Зарайске, Ногинский пруд в микрорайоне имени Ногина в Серпухове, иордань на Истре, источник святого Николая Чудотворца при Успенском храме в Коломне, источник преподобного Саввы у Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, купели на источнике преподобного Сергия Радонежского "Гремячий ключ" в деревне Взгляднево Сергиево-Посадского городского округа, на набережной озера Сенеж в Солнечногорске, в селе Талеж Чеховского района, в усадьбе Демьяново в Клину, а также иордань на берегу Пехорки в Балашихе, уточнили в ведомстве.
"Особое внимание уделено безопасности - на каждой точке купания будут дежурить спасатели, пожарные, полиция и врачи", - добавили в пресс-службе.