В Подмосковье определили лучшие места для крещенского купания

Среди лучших мест для купания на праздник выделили: купель у источника "Белый колодец" в Зарайске, Ногинский пруд в микрорайоне имени Ногина в Серпухове, иордань на Истре, источник святого Николая Чудотворца при Успенском храме в Коломне, источник преподобного Саввы у Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, купели на источнике преподобного Сергия Радонежского "Гремячий ключ" в деревне Взгляднево Сергиево-Посадского городского округа, на набережной озера Сенеж в Солнечногорске, в селе Талеж Чеховского района, в усадьбе Демьяново в Клину, а также иордань на берегу Пехорки в Балашихе, уточнили в ведомстве.