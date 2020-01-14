Ульяновские власти не получали жалобу на покупавшую белье учительницу

САМАРА, 14 янв — РИА Новости. Жалоб на учительницу из-за покупки нижнего белья в торговом центре в Ульяновске не поступало, ни одна из школ не сообщала об описанном в СМИ инциденте, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе управления образования администрации города.
Ранее "Комсомольская правда в Казани" написала, что родители учеников одной из школ Ульяновска просят уволить учительницу за то, что девятиклассники, гуляя по торговому центру, увидели, как женщина в одном из отделов выбирала себе нижнее белье. Как сообщает издание, мама одной из учениц написала в социальных сетях, что "мальчики в классе только это и обсуждают", высказала недовольство тем, что педагог выбирала белье, "зная, что ее могут увидеть ее же ученики", а также выразила надежду, что "директор школы заметит данный пост и уволит эту любительницу покупать белье на глазах у детей". РИА Новости не удалось найти данные сообщения в социальных сетях в открытом доступе.
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"В управление образования администрации города Ульяновска жалоб по данному поводу не поступало. Ни одна общеобразовательная организация города не сообщала в управление образования о том, что родители жаловались на этот инцидент", — сказали РИА Новости в пресс-службе управления.
Собеседница агентства также добавила, что управление просит представителей СМИ "проверять достоверность публикуемых фактов и осознавать ответственность за размещение таких сообщений".