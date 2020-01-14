СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в Хартуме

"Перестрелка слышна в районе Кафури на востоке столицы", - говорится в сообщении телеканала.

Кроме того, по соображениям безопасности временно был закрыт международный аэропорт в столице Судана. Местные СМИ сообщают, что воздушное движение в аэропорту приостановлено до девяти часов вечера вторника.