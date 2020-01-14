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Акция протеста у здания министерства обороны в Хартуме
Ситуация в Судане
2020-01-14T19:36+0300
https://ria.ru/20200114/1563418395.html
СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в Хартуме
https://cdn25.img.ria.ru/images/155267/43/1552674349_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_215a7614f0ef4b692bf3f56abfac3d5b.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в Хартуме

19:36 14.01.2020
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
КАИР, 14 янв - РИА Новости. Перестрелка между суданскими военными и экс-сотрудниками службы общей разведки Судана возобновилась во вторник в Хартуме, сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
"Перестрелка слышна в районе Кафури на востоке столицы", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее появилась информация, что сотрудники Службы общей разведки Судана во вторник открыли в Хартуме огонь в воздух в знак протеста против мер в рамках реструктуризации ведомства, а также объемов компенсаций сотрудникам по окончании службы. Позднее власти заявили, что конфликт урегулирован, военные полностью контролируют ситуацию, однако оцепление на некоторых улицах Хартума сохранялось.
Кроме того, по соображениям безопасности временно был закрыт международный аэропорт в столице Судана. Местные СМИ сообщают, что воздушное движение в аэропорту приостановлено до девяти часов вечера вторника.
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Ситуация в СуданеСуданХартум (город)В мире
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