СМИ: в Судане силовики отрыли огонь в воздух из-за низких компенсаций

КАИР, 14 янв - РИА Новости. Сотрудники Службы общей разведки Судана открыли огонь в воздух в знак протеста против мер в рамках реструктуризации ведомства, а также объемов компенсаций, передает спутниковый телеканал Sky News Arabia.
"Ряд сотрудников управления оперативных операций открыл огонь в воздух в Хартуме в знак протеста против реструктуризации ведомства, а также объемов выплат и компенсаций по окончании службы", - цитирует телеканал заявление ведомства.
В свою очередь, представитель вооруженных сил Судана осудил происшествия и подчеркнул, что армия сделает все необходимое, чтобы не допустить анархии, сообщил телеканал.
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Во вторник днем появилась информация, что стрельба произошла в суданской столице Хартуме в районе двух зданий, принадлежащих Службе общей разведки. До событий прошлого года, когда в стране произошел военный переворот, это ведомство называлось Национальная служба разведки и безопасности. По данным СМИ, эта служба активно участвовала в подавлении масштабных акций протеста в 2019 году, которые предшествовали смене режима в стране.
После формирования переходного правительства в Судане началась реформа силовых ведомств.
Ранее СМИ сообщали, что в результате судебного процесса 27 сотрудников сил безопасности приговорили к смертной казни за убийство учителя Ахмеда аль-Хейра в ходе акций протеста в феврале 2019 года. Педагог был незаконно задержан суданскими силовиками и замучен в тюрьме.