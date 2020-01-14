СМИ: в Судане силовики отрыли огонь в воздух из-за низких компенсаций

В свою очередь, представитель вооруженных сил Судана осудил происшествия и подчеркнул, что армия сделает все необходимое, чтобы не допустить анархии, сообщил телеканал.

Во вторник днем появилась информация, что стрельба произошла в суданской столице Хартуме в районе двух зданий, принадлежащих Службе общей разведки. До событий прошлого года, когда в стране произошел военный переворот, это ведомство называлось Национальная служба разведки и безопасности. По данным СМИ, эта служба активно участвовала в подавлении масштабных акций протеста в 2019 году, которые предшествовали смене режима в стране.