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На Украине экс-главу Госслужбы по ЧС в Одессе подозревают в халатности
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РИА Новости

На Украине экс-главу Госслужбы по ЧС в Одессе подозревают в халатности

19:09 14.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара
Здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Экс-глава Госслужбы Украины по ЧС в Одесской области Виктор Федорчак подозревается в халатности, в частности, после пожаров в отеле "Токио стар" и в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщается во вторник на сайте Госбюро расследований Украины.
Федорчак и его заместитель Михаил Вовк были уволены после пожара в Одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, случившегося в ноябре 2019 года.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области", - говорится в сообщении.
Экс-чиновник подозревается в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия (наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом или без такового).
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"Следствием установлено, что подозреваемый, будучи должностным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности. В результате чего в 2017 и 2019 годах на территории г. Одесса произошло четыре масштабных пожара", - сообщила пресс-служба.
Речь идет о пожаре в лагере "Виктория", в областном центре психического здоровья, в помещении гостиницы "Токио стар", а также в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса". Указанные события привели к гибели 32 человек, а также повлекли материальный ущерб на общую сумму почти 203 тысячи долларов, добавили в Госбюро.
Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября в 2017 году. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горевшем корпусе. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. В апреле 2018 года Киевский районный суд Одессы приговорил к трем годам лишения свободы условно воспитательницу лагеря. Ее обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшем тяжкие последствия.
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В июне 2019 года в Одесском областном медицинском центре психического здоровья произошел пожар, в результате чего, как сообщили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли шесть человек, в том числе медсестра, еще шестерых пациентов госпитализировали. Полиция завела уголовные дела.
Пожар в отеле "Токио стар" произошел 17 августа. Пламя охватило около 1 тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще десять пострадали. В госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле в отеле планировалась проверка пожарной безопасности, но из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект.
В одесском колледже 4 ноября 2019 года произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали. Полиция завела уголовное дело. Правительственная комиссия сделала выводы, что пожар произошел из-за неисправной электропроводки.
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