В ГД предложили распространить списки дебоширов на все авиакомпании

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и строительству предлагает распространить действие "черных списков" авиадебоширов на все авиакомпании, сообщил в ходе заседания глава комитета Евгений Москвичев.
В соответствии с действующим законодательством, если дебошир попал в "черный список" одной авиакомпании, он все равно может летать рейсами других авиакомпаний.
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"Три с половиной года фракция ЛДПР занималась вопросами "черных списков" на авиации, и все проблемные были вопросы. Но, когда мы увидели, где плюсы, где минусы, закон принялся, работает", - сказал Москвичев.
"Мы сейчас готовим поправку, чтобы это не на каждую компанию, а на все компании сразу распространялось. Нарушил в "Аэрофлоте" - значит, на все компании не пускать. А как еще по-другому?", - добавил он.
Российские авиакомпании с 4 июня 2018 года получили возможность составлять "черные списки" дебоширов и отказывать им в перевозке на один год. Основанием для внесения в "черный список" являются невыполнение распоряжений командира воздушного судна (ч.6 ст.11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях); хулиганство на борту (ст.213 Уголовного кодекса РФ); действия, угрожающие безопасной эксплуатации самолета (ст.267.1 Уголовного кодекса РФ).
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