В ГД предложили распространить списки дебоширов на все авиакомпании

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по транспорту и строительству предлагает распространить действие "черных списков" авиадебоширов на все авиакомпании, сообщил в ходе заседания глава комитета Евгений Москвичев

В соответствии с действующим законодательством, если дебошир попал в "черный список" одной авиакомпании, он все равно может летать рейсами других авиакомпаний.

"Три с половиной года фракция ЛДПР занималась вопросами "черных списков" на авиации, и все проблемные были вопросы. Но, когда мы увидели, где плюсы, где минусы, закон принялся, работает", - сказал Москвичев.

"Мы сейчас готовим поправку, чтобы это не на каждую компанию, а на все компании сразу распространялось. Нарушил в "Аэрофлоте" - значит, на все компании не пускать. А как еще по-другому?", - добавил он.