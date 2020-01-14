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2020-01-14T18:25+0300
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МВД сообщило о росте числа получивших российское гражданство украинцев
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РИА Новости

МВД сообщило о росте числа получивших российское гражданство украинцев

18:24 14.01.2020 (обновлено: 18:25 14.01.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
© РИА Новости / Стрингер
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Гражданство России в 2019 году получили почти 500 тысяч жителей Украины, что почти в 2 раза больше показателей 2018 года, сообщила во вторник на заседании комитета Госдумы по делам СНГ начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
"Что касается в целом граждан Украины … Если обратиться к цифрам, у нас (в 2019 году) приобрели гражданство почти 500 тысяч человек, в прошлом году было 270 тысяч", - сказала Казакова.
По ее словам, прирост обеспечен не только за счет Донецка и Луганска, хотя таких, "конечно, большинство".
По ее словам, на динамику получения гражданства, в том числе, повлияло упрощение самой процедуры и возможность получения вида на жительство.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВалентина КазаковаМВД РФДонецк (Донецкая область)ЛуганскРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
я не рад такой раздаче гражданства. надеюсь этих новых граждан хорошо проверяют...
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Валерий Носуля
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Фома Фомич
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