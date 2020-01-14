Специалисты устранили сбой в работе "Яндекс.Карт"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Специалисты Специалисты "Яндекса" устранили сбой в отображении транспорта на "Яндекс.Картах", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее ряд пользователей в Москве столкнулся с проблемой отображения транспорта на "Яндекс.Картах". Соответствующие сообщения начали появляться в Telegram-каналах, данную информацию подтвердили и в самом "Яндексе", отметив, что сбой устраняется.

В настоящий момент сбой полностью устранен. "Транспорт в "Картах" работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе "Яндекса".