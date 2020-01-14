Специалисты устранили сбой в работе "Яндекс.Карт"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Специалисты "Яндекса" устранили сбой в отображении транспорта на "Яндекс.Картах", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее ряд пользователей в Москве столкнулся с проблемой отображения транспорта на "Яндекс.Картах". Соответствующие сообщения начали появляться в Telegram-каналах, данную информацию подтвердили и в самом "Яндексе", отметив, что сбой устраняется.
В настоящий момент сбой полностью устранен. "Транспорт в "Картах" работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе "Яндекса".
Число пользователей "Яндекс.Карт" составляет 50 миллионов человек, ежегодный прирост пользователей мобильной версии составляет около 30%. Сервисом пользуются жители таких стран, как Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Узбекистан и Турция. По данным компании, около 1,5 миллиона пользователей ежедневно строят маршруты, всего около 5 миллионов запросов про город получает сервис ежедневно.
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