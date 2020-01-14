В Сельце в Ленобласти открыли отремонтированную школу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. После новогодних каникул в селе Сельцо в Ленинградской области открылась отремонтированная школа, реновацию учебного заведения высоко оценил губернатор области После новогодних каникул в селе Сельцо в Ленинградской области открылась отремонтированная школа, реновацию учебного заведения высоко оценил губернатор области Александр Дрозденко

Благодаря реновации школа теперь может соответствовать всем современным требованиям и стандартам, сказал глава региона, отметив, что обновленное учебное заведение — лучшее на сегодняшний день в Ленинградской области, что позволит ее ученикам и педагогам с полной отдачей учиться и работать.

"Программа реновации, которую мы проводим, позволила из старой школы сделать новую. На достигнутом не останавливаемся, продолжаем реновацию школ, а также начинаем по этой программе приводить в порядок детские сады", — сказал Дрозденко, посетивший школу.

В здании школы были обновлены не только экстерьер и интерьер, классы были оборудованы по последнему слову техники - во всех кабинетах установлены интерактивные доски и компьютеры, появились кабинеты технологии для девочек и для мальчиков, кабинет робототехники, информатики, специальный образовательный центр, где есть зоны комфорта и отдыха.

Помимо этого, кабинеты физики, химии и биологии оснащены цифровыми микроскопами, наглядным материалом, реагентами. Для детей, которые приезжают на школьных автобусах из глубинки на целый день — предусмотрена спальная комната. Всего в Сельцовской школе обучаются 373 ребят.