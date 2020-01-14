Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
2020-01-14T18:03+0300
https://ria.ru/20200114/1563415007.html
В Сельце в Ленобласти открыли отремонтированную школу
https://cdn24.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_0:186:2879:1805_1036x0_80_0_0_c2cb1c33d11ad5344ba1263490c71014.jpg
РИА Новости

В Сельце в Ленобласти открыли отремонтированную школу

18:03 14.01.2020
112
© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Lev Dolgachov
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. После новогодних каникул в селе Сельцо в Ленинградской области открылась отремонтированная школа, реновацию учебного заведения высоко оценил губернатор области Александр Дрозденко.
Благодаря реновации школа теперь может соответствовать всем современным требованиям и стандартам, сказал глава региона, отметив, что обновленное учебное заведение — лучшее на сегодняшний день в Ленинградской области, что позволит ее ученикам и педагогам с полной отдачей учиться и работать.
"Программа реновации, которую мы проводим, позволила из старой школы сделать новую. На достигнутом не останавливаемся, продолжаем реновацию школ, а также начинаем по этой программе приводить в порядок детские сады", — сказал Дрозденко, посетивший школу.
В здании школы были обновлены не только экстерьер и интерьер, классы были оборудованы по последнему слову техники - во всех кабинетах установлены интерактивные доски и компьютеры, появились кабинеты технологии для девочек и для мальчиков, кабинет робототехники, информатики, специальный образовательный центр, где есть зоны комфорта и отдыха.
Помимо этого, кабинеты физики, химии и биологии оснащены цифровыми микроскопами, наглядным материалом, реагентами. Для детей, которые приезжают на школьных автобусах из глубинки на целый день — предусмотрена спальная комната. Всего в Сельцовской школе обучаются 373 ребят.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Вчера, 18:00Ленинградская область
Власти Ленобласти создали ведомство для сохранения ландшафтов
В школе Дрозденко в формате круглого стола встретился со старшеклассниками и молодыми учителями, ответил на вопросы про туризм, образование, экономическое развитие региона, о ходе мусорной реформы в регионе, а также рассказал о выборе своей профессии и о своих увлечениях.
100000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоОбщество
Рекомендуем
Президент Владимир Путин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время встречи
Путин попросил Кудрина контролировать исполнение нацпроектов
Московским студентам расскажут, как стать успешными бизнесменами
Московским студентам расскажут, как стать успешными бизнесменами
Школьные рюкзаки
В России изменят систему оплаты труда учителей
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Источник рассказал, почему Хафтар не подписал перемирие
Проект Ржевского мемориала
Руденя: центрами торжеств 9 мая станут Тверь, Ржев и Ржевский мемориал
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Пациент в палате психиатрического учреждения
Солгавший о пропаже детей в Ростове-на-Дону отец оказался психбольным
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов обсудил с турецким послом координацию по Ливии
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине
В России оценили слова Кальюлайд о "несбывшейся надежде" на Москву
Раздельный сбор мусора
Руденя: в Верхневолжье почти на 4% сократится плата за вывоз ТКО
Автомобили полиции Германии
В Германии прошла спецоперация против "лиц чеченского происхождения"
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Участники демонстрации с портретом Халифы Хафтара в Бенгази, Ливия
Эрдоган рассказал подробности переговоров по Ливии
Пустые парты в школьном классе
Ульяновские власти не получали жалобу на покупавшую белье учительницу
Казем Джалали
Посол Ирана выступил за развитие всесторонних связей с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
03:30Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
Лента новостейМолния