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Ленинградская область
2020-01-14T18:00+0300
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Власти Ленобласти создали ведомство для сохранения ландшафтов
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РИА Новости

Власти Ленобласти создали ведомство для сохранения ландшафтов

18:00 14.01.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Ведомство, которое займется сохранением и популяризацией объектов культурного наследия региона, - "Парковое агентство"- создано по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По словам собеседника агентства, первыми в поле зрения "Паркового агентства" попали Приоратский парк и усадьба Демидовых в поселке Тайцы Гатчинского района.
"Уже заключены договоры на дендрологию и вывоз мусора. В Тайцах расчищены дорожки и организована прогулочная тропа. В текущем году парк планирует принять первых посетителей. В Приоратском парке ведется работа по определению мест, где можно проводить массовые мероприятия", - рассказал представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.
Он отметил, что новое учреждение будет обеспечивать проведение научно-исследовательских работ по изучению исторических парков.
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Функции и полномочия учредителя учреждения будет осуществлять комитет по культуре Ленинградской области.
Власти Ленобласти всегда уделяли и продолжат уделять особое внимание сохранению культурного наследия региона, подчеркнули в пресс-службе.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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