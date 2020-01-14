Власти Ленобласти создали ведомство для сохранения ландшафтов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Ведомство, которое займется сохранением и популяризацией объектов культурного наследия региона, - "Парковое агентство"- создано по поручению губернатора Ленинградской области . Ведомство, которое займется сохранением и популяризацией объектов культурного наследия региона, - "Парковое агентство"- создано по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

По словам собеседника агентства, первыми в поле зрения "Паркового агентства" попали Приоратский парк и усадьба Демидовых в поселке Тайцы Гатчинского района.

"Уже заключены договоры на дендрологию и вывоз мусора. В Тайцах расчищены дорожки и организована прогулочная тропа. В текущем году парк планирует принять первых посетителей. В Приоратском парке ведется работа по определению мест, где можно проводить массовые мероприятия", - рассказал представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.

Он отметил, что новое учреждение будет обеспечивать проведение научно-исследовательских работ по изучению исторических парков.

Функции и полномочия учредителя учреждения будет осуществлять комитет по культуре Ленинградской области.