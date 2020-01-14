Нижегородский губернатор рассказал о выплатах при рождении ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Количество семей в Количество семей в Нижегородской области , которые могут претендовать на выплату в связи с рождением первого ребенка, увеличится почти вдвое, заявил глава региона Глеб Никитин

"В 2019 году на выплату могли рассчитывать семьи, где родился первый ребенок и средний доход на человека не превышает полуторной величины прожиточного минимума. Всего выплаты в Нижегородской области получили 9747 семей. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 930 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Он напомнил, что по решению президента России Владимира Путина увеличен критерий нуждаемости - с 1,5 до 2-кратной величины прожиточного минимума. "Сейчас этот показатель составляет более 22 тысяч рублей. Для семьи из трех человек это 66 тысяч рублей. По нашим прогнозам, теперь претендовать на выплату при рождении первого ребенка смогут почти вдвое больше семей – 17800", - подчеркнул Никитин.