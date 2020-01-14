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В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах
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РИА Новости

В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах

17:56 14.01.2020 (обновлено: 17:58 14.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРЖД
РЖД
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. РЖД предлагают вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах, в частности, курение в неустановленных местах, потребление алкоголя и появление в состоянии опьянения, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов, представляя презентацию на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.
"Предлагаемые изменения в Кодекс об административном правонарушении... двукратное увеличение штрафа за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции, появление в состоянии опьянения - с 500-1500 рублей до 1000-3000 рублей", - говорится в презентации Пегова.
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Замглавы РЖД сообщил, что компания предлагает на законодательном уровне создать условия, способствующие повышению уровню безопасности пассажиров железнодорожного транспорта общего пользования в поездах как дальнего, так и пригородного сообщения.
"В качестве основного механизма реализации данных мер предлагается усилить меры административной ответственности... Предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, а именно двукратно усилить административную ответственность, прежде всего, за употребление алкогольной продукции в запрещенных местах, появление в общественном месте в состоянии опьянения и нарушение запрета на курение табака", - сказал Пегов.
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