В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. РЖД предлагают вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах, в частности, курение в неустановленных местах, потребление алкоголя и появление в состоянии опьянения, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов , представляя презентацию на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.

"Предлагаемые изменения в Кодекс об административном правонарушении... двукратное увеличение штрафа за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции, появление в состоянии опьянения - с 500-1500 рублей до 1000-3000 рублей", - говорится в презентации Пегова.

Замглавы РЖД сообщил, что компания предлагает на законодательном уровне создать условия, способствующие повышению уровню безопасности пассажиров железнодорожного транспорта общего пользования в поездах как дальнего, так и пригородного сообщения.