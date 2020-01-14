В Кизляре число попавших в больницу с отравлением превысило 30 человек

"В настоящее время в результате роста заболеваемости острой кишечной инфекцией в центральную городскую больницу Кизляра в состоянии средней степени тяжести госпитализированы 32 человека, из них 10 детей. Пациентов в тяжелом состоянии нет", - говорится в сообщении.