В Кизляре число попавших в больницу с отравлением превысило 30 человек

ПЯТИГОРСК, 14 янв - РИА Новости. Более 30 человек, в числе которых 10 детей, госпитализированы в больницу Кизляра с острой кишечной инфекцией, сообщает минздрав региона.
"В настоящее время в результате роста заболеваемости острой кишечной инфекцией в центральную городскую больницу Кизляра в состоянии средней степени тяжести госпитализированы 32 человека, из них 10 детей. Пациентов в тяжелом состоянии нет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сразу после случившегося по поручению министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова была организована работа инфекционного штаба. В результате подворовых обходов у некоторых жителей города выявлена легкая форма заболевания, от госпитализации они отказались.
"Госпитализированным пациентам с диагнозом острая кишечная инфекция оказывается вся необходимая медицинская помощь", - уточняет минздрав.
В ведомстве добавили, что ситуация находится на контроле руководства республики и призвали жителей кипятить воду для питья и соблюдать требования личной гигиены.
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