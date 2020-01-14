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Глава МИД Австрии назвал условие сохранения СВПД
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РИА Новости

Глава МИД Австрии назвал условие сохранения СВПД

17:48 14.01.2020
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© Fotolia / Borna_MirТегеран, Иран
Тегеран, Иран
© Fotolia / Borna_Mir
Тегеран, Иран. Архивное фото
ВЕНА, 14 янв - РИА Новости. Готовность к диалогу участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе является условием сохранения сделки, заявил во вторник глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
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"Мирное урегулирование споров является ключевой задачей австрийской внешней политики. Запущенный механизм разрешения споров в рамках СВПД требует готовности сторон к диалогу. Это является условием сохранения соглашения и представляет для нас наивысший приоритет", - приводятся слова Шалленберга в Twitter МИД Австрии.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД АвстрииВеликобританияФранцияГерманияКитайРоссияИранСШАВ мире
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