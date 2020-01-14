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Акция протеста у здания министерства обороны в Хартуме
Ситуация в Судане
2020-01-14T17:47+0300
https://ria.ru/20200114/1563413506.html
Аэропорт Хартума временно закрыли после стрельбы силовиков
https://cdn22.img.ria.ru/images/155267/43/1552674303_0:3:3072:1731_1036x0_80_0_0_9f12f454e7df1a2c3b2f0c313c64d711.jpg
РИА Новости

Аэропорт Хартума временно закрыли после стрельбы силовиков

17:47 14.01.2020
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
КАИР, 14 янв - РИА Новости. Власти временно закрыли международный аэропорт в столице Судана Хартуме по соображениям безопасности после стрельбы в районе, расположенном недалеко от воздушной гавани, сообщил арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в суданских органах безопасности.
"Аэропорт в Хартуме закрыт в связи с событиями в расположенном неподалеку районе", - говорится в сообщении телеканала.
Местные СМИ сообщают, что воздушное движение в аэропорту приостановлено до 21.00 вторника.
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы общей разведки Судана открыли в Хартуме огонь в воздух в знак протеста против мер в рамках реструктуризации ведомства, а также объемов компенсаций.
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