Аэропорт Хартума временно закрыли после стрельбы силовиков

КАИР, 14 янв - РИА Новости. Власти временно закрыли международный аэропорт в столице Судана Хартуме по соображениям безопасности после стрельбы в районе, расположенном недалеко от воздушной гавани, сообщил арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в суданских органах безопасности.
"Аэропорт в Хартуме закрыт в связи с событиями в расположенном неподалеку районе", - говорится в сообщении телеканала.
Местные СМИ сообщают, что воздушное движение в аэропорту приостановлено до 21.00 вторника.
Ранее сообщалось, что сотрудники Службы общей разведки Судана открыли в Хартуме огонь в воздух в знак протеста против мер в рамках реструктуризации ведомства, а также объемов компенсаций.