ВЭФ в Давосе может провести спецсессию по урегулированию в Ливии

"Я очень надеюсь на позитивный результат встречи в Берлине. Был установлен режим прекращения огня, посмотрим, как он будет соблюдаться. Президенты (РФ Владимир) Путин и (Турции Тайип) Эрдоган провели серьезную дискуссию на эту тему. Так что встреча в Берлине будет очень важной. И у нас в Давосе будут ключевые игроки из региона, которые продолжат берлинскую дискуссию", - сказал Бренде.