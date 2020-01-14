ВЭФ в Давосе может провести спецсессию по урегулированию в Ливии

"Я очень надеюсь на позитивный результат встречи в Берлине. Был установлен режим прекращения огня, посмотрим, как он будет соблюдаться. Президенты (РФ Владимир) Путин и (Турции Тайип) Эрдоган провели серьезную дискуссию на эту тему. Так что встреча в Берлине будет очень важной. И у нас в Давосе будут ключевые игроки из региона, которые продолжат берлинскую дискуссию", - сказал Бренде.
Он отметил, что ВЭФ в Давосе "может провести отдельную сессию, посвященную ливийскому урегулированию".
Германия официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, в ней примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, глава Правительства нацсогласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА), маршал Халифа Хафтар приглашены на мероприятие, сообщил кабмин ФРГ во вторник.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.