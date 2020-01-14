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ВЭФ в Давосе может провести спецсессию по урегулированию в Ливии
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РИА Новости

ВЭФ в Давосе может провести спецсессию по урегулированию в Ливии

17:43 14.01.2020
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© Flickr / World Economic Forum / Ciaran McCrickardВсемирный экономический форум в Давосе
Всемирный экономический форум в Давосе
© Flickr / World Economic Forum / Ciaran McCrickard
Всемирный экономический форум в Давосе. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 14 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирный экономический форум в Давосе может провести специальную сессию, посвященную урегулированию в Ливии, после международной конференции, которая должна состояться 19 января в Берлине, заявил в интервью РИА Новости президент ВЭФ Борг Бренде.
"Я очень надеюсь на позитивный результат встречи в Берлине. Был установлен режим прекращения огня, посмотрим, как он будет соблюдаться. Президенты (РФ Владимир) Путин и (Турции Тайип) Эрдоган провели серьезную дискуссию на эту тему. Так что встреча в Берлине будет очень важной. И у нас в Давосе будут ключевые игроки из региона, которые продолжат берлинскую дискуссию", - сказал Бренде.
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Он отметил, что ВЭФ в Давосе "может провести отдельную сессию, посвященную ливийскому урегулированию".
Германия официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, в ней примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, глава Правительства нацсогласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА), маршал Халифа Хафтар приглашены на мероприятие, сообщил кабмин ФРГ во вторник.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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