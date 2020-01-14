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В Германии начался суд по делу о краже у россиянки 4,62 миллионов евро
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РИА Новости

В Германии начался суд по делу о краже у россиянки 4,62 миллионов евро

17:38 14.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТеатральная площадь в Мюнхене
Театральная площадь в Мюнхене
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Земельный суд Мюнхена начал процесс по делу о краже из банковской ячейки россиянки 4,62 миллионов евро, сообщает издание Münchner Merkur.
Дело касается вклада россиянки Евгении Б., которая 29 ноября 2016 года оставила в филиале Коммерцбанка в Мюнхене на Променадеплатц 32 миллиона евро в семи ячейках. В марте 2018 года выяснилось, что из одной из ячеек пропало 4,62 миллиона евро.
Подозреваемых в краже семеро, их полные данные не приводятся. Известно, что среди подозреваемых есть сотрудница банка Мария М. (имя изменено изданием), которая помогала россиянке зарезервировать ячейки и отговорила от страхования сбережений. В этом процессе участвовали минимум три других сотрудника банка, а также руководитель филиала, который должен был авторизовать операцию.
Мария М. рассказала о вкладе россиянки своему сыну, который довел информацию до других обвиняемых. Следствие считает, что речь идет о краже, осуществленной группой лиц по сговору. Сотрудница банка предоставила злоумышленникам информацию о ячейках, те также открыли счет и ячейку в банке, чтобы иметь доступ к хранилищу. В итоге между декабрем 2017 и мартом 2018 года двое из этой группы вынесли из банка деньги, которые правоохранительные органы не смогли найти до сегодняшнего дня.
Как ожидается, россиянка Евгения Б. выступит в суде в феврале в качестве свидетельницы.
Полиция
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