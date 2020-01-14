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Корпорация МСП поддержала инновационный стартап для нефтяной отрасли
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РИА Новости

Корпорация МСП поддержала инновационный стартап для нефтяной отрасли

17:31 14.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Корпорация МСП и МСП Банк оказали финансовую поддержку стартап-проекту по разработке инновационного оборудования и техники для нефтяной отрасли, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
МСП Банк открыл кредит 100 миллионов рублей столичному научно-производственному объединению "Сварог" на 18 месяцев по ставке 8,25% годовых в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП. В качестве обеспечения по кредиту выдана гарантия Корпорации МСП.
По данным пресс-службы, средства будут направлены на расширение производства по выпуску стационарной системы для отбора проб нефти и нефтепродуктов. Инновационная система специально разработана для использования на нефтяных танкерах и береговых резервуарах и позволяет проводить простой, быстрый, безопасный и точный отбор образцов в закрытых условиях. Герметичная конструкция обеспечивает отсутствие утечки паров и газов во время отбора пробы, что обеспечивает высокие показатели безопасности для оператора и окружающей среды.
"Запуску производства пробоотборников предшествовала кропотливая работа на протяжении 1,5 лет. Нашей задачей было создать оборудование, которое по ряду характеристик было лучше зарубежных аналогов и ниже по стоимости. Эту задачу мы решили, и теперь при финансовой поддержке готовы масштабировать производство, адаптировать продукцию под задачи различных заказчиков", – приводит пресс-служба слова гендиректора ООО "Сварог" Сергея Марченко.
По его словам, первая партия пробоотборников в 2019 году была направлена одному из отечественных предприятий в сфере транспортировки нефти. Ряд других предприятий нефтяной отрасли, а также научно-исследовательских институтов также проявили заинтересованность в новом оборудовании.
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С 2017 года Корпорация МСП, которой на 100% принадлежит МСП Банк, развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. Гарантийная поддержка Корпорации в размере 8,28 миллиарда рублей, предоставленная с 2017 года реализующим стартапы субъектам МСП, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 15 миллиардов рублей, напомнили в пресс-службе.
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