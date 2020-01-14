Корпорация МСП поддержала инновационный стартап для нефтяной отрасли

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Корпорация МСП и Корпорация МСП и МСП Банк оказали финансовую поддержку стартап-проекту по разработке инновационного оборудования и техники для нефтяной отрасли, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

МСП Банк открыл кредит 100 миллионов рублей столичному научно-производственному объединению "Сварог" на 18 месяцев по ставке 8,25% годовых в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП. В качестве обеспечения по кредиту выдана гарантия Корпорации МСП.

По данным пресс-службы, средства будут направлены на расширение производства по выпуску стационарной системы для отбора проб нефти и нефтепродуктов. Инновационная система специально разработана для использования на нефтяных танкерах и береговых резервуарах и позволяет проводить простой, быстрый, безопасный и точный отбор образцов в закрытых условиях. Герметичная конструкция обеспечивает отсутствие утечки паров и газов во время отбора пробы, что обеспечивает высокие показатели безопасности для оператора и окружающей среды.

"Запуску производства пробоотборников предшествовала кропотливая работа на протяжении 1,5 лет. Нашей задачей было создать оборудование, которое по ряду характеристик было лучше зарубежных аналогов и ниже по стоимости. Эту задачу мы решили, и теперь при финансовой поддержке готовы масштабировать производство, адаптировать продукцию под задачи различных заказчиков", – приводит пресс-служба слова гендиректора ООО "Сварог" Сергея Марченко.

По его словам, первая партия пробоотборников в 2019 году была направлена одному из отечественных предприятий в сфере транспортировки нефти. Ряд других предприятий нефтяной отрасли, а также научно-исследовательских институтов также проявили заинтересованность в новом оборудовании.